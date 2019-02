Boston bez Pastrňáka. Zranění po večeři? Je frustrovaný, řekl manažer | iSport.cz

"Jo, je to hodně nepříjemné, teď budeme potřebovat od každého hráče ještě větší příspěvek, abychom dokázali Pastu nahradit," vytyčil jasný úkol v rozhovoru pro klubovou TV po vítězství 6:3 nad Blackhawks Brad Marchand, který si během utkání zvykal na nové složení elitní formace.

Marchanda a dvorního centra Patrice Bergerona doplnil místo Pastrňáka na pravém křídle Danton Heinen. 23letý Kanaďan hozenou rukavici zvedl, vstřelil gól, na dva přihrál a byl vyhlášen druhou hvězdou zápasu. "Smekám před ním, byl jednoduše neskutečný, nerozklepal se, přestože to neměl lehké! Měl řadu geniálních střídání," pochválil spoluhráče Marchand.

Hvězdný útočník si ze zápasu udělal čtyřmi body (1+3) svou show, navíc bavil diváky v TD Garden prohazovačkami mezi nohama, kterými zkoušel obcházet zadáky Blackhawks. "Pasta to dělá každý zápas, chtěl jsem být trochu jako on," vtipkoval pak v kabině Marchand.

Utkání vyšlo výborně i Davidu Krejčímu, který poprvé v sezoně vstřelil dva góly a navrch jednou přesně přihrával.

VIDEO: Podívejte se na sestřih utkání Bostonu s Chicagem

"Je čest hrát s nimi dvěma, Patrice i Brad jsou velké persony. Ale snažil jsem se na to moc nemyslet, abych sám sebe nedostal pod zbytečný tlak. Myslím ale, že jsme odehráli výborný zápas," vyznal se ze svých pocitů z přesunu do prvního útoku Heinen.

Měl pravdu, první brázda Bruins utkání rozhodla. Se svým svěřencem souhlasil i trenér Bruce Cassidy. "Byla radost se na ně koukat. Danton mě baví, tvrdě pracuje na každém tréninku, proto jsem ho poslal do prvního útoku. Pastrňák je zraněný, šanci dostanou jiní hráči a bude skvělé, když ji využijí jako Heinen," řekl na tiskovce po utkání kouč Bruins a nevyloučil, že by se k týmu na uvolněné Pastrňákovo místo mohl přesunout 36letý veterán Lee Stempniak.

Americký pravý křídelník a majitel 909 startů v NHL naposledy působil v loňské sezoně v Carolině, kde odehrál 37 zápasů a vstřelil tři branky. Za Bruins si zahrál krátce v sezoně 2015/16.

Bruce Cassidy says a decision will be made tonight or tomorrow morning about which forward the team will recall from Providence. He also did not rule out Lee Stempniak as a possibility to fill a spot up front. #NHLBruins