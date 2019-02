Některé vrstevnice dokážou Ivetu Benešovou pobavit. „Všimla jsem si, že spousta holek tady mluví o hobby cvičení jako o nějaké tvrdé práci. Takže dneska zase tvrdě pracuji,“ napsala k fotce, kde je oblečená ve sportovním outfitu a u nohy má činku.

A pokračovala v rýpnutí si do amatérských sportovkyň. „Jak by to asi nazvaly, kdyby dělaly nějaký sport opravdu profesionálně?“ ptala se svých fanoušků na Instagramu šestatřicetiletá sexy tenistka.