Co se stalo v pokoji číslo 209. Pětice kanadských šampionů čeká na rozsudek

Jeden z největších soudních procesů v Kanadě za poslední léta spěje ke konci. Pětice bývalých hráčů juniorské reprezentace a později NHL – Michael McLeod, Carter Hart, Dillon Dubé, Alex Formenton a Cal Foote – čelí obvinění ze sexuálního zneužití. Dojít k němu mělo v červnu 2018 v kanadském Londonu po akci Hockey Canada na oslavu vítězství na mistrovství světa do 20 let. Soudní řízení trvalo osm týdnů a skončilo začátkem měsíce. Rozsudek má být oznámen 24. července.

Výslechy, předkládání důkazních materiálů, emotivní projevy právníků. Třaskavý případ má přesah daleko mimo soudní síň. Hockey Canada se ocitla pod vlnou kritiky. Veřejnost diskutuje o kultuře mlčení a beztrestnosti v hokejovém prostředí. Případ ostře sledují média, právníci i aktivisté. Probírají se otázky odpovědnosti a respektu.

Soudní proces se stal zkouškou nejen pro pětici hráčů, nýbrž pro celý sportovní a právní systém v Kanadě. Ať už verdikt dopadne jakkoli, případ Hockey Canada bude ještě dlouho rezonovat. A to nejen v diskusích o sexuálním násilí, spravedlnosti a mocenské dynamice mezi veřejně známými osobnostmi a jejich údajnými oběťmi.

Ve 2:10 rozeslal textovou zprávu

Dotyčná žena, jejíž identita je pod ochranou a ve spisech označovaná iniciálami E. M., vypověděla, že byla několik hodin sexuálně zneužívána v pokoji hotelu Delta Armouries v Londonu. Uvedla, že se 18. června 2018 seznámila v baru Jack’s s Michaelem McLeodem, jedním z členů zlatého kanadského týmu. Po společném pití a tanci odešli na hotelový pokoj, kde spolu měli dobrovolný pohlavní styk.

Poté však měl McLeod bez jejího vědomí začít zvát další spoluhráče. Ve 2:10 ráno rozeslal textovou zprávu s číslem svého pokoje. „Kdo je pro rychlou trojku. 209 Mikey,“ stálo v ní. Ve 2:19 odpověděl Hart: „Jdu do toho.“

Ve své výpovědi dnes 27letá E. M. popisovala, že byla vystavena nátlaku, prožívala stavy bezmoci, strachu a odporu. V průběhu noci prý byla nucena k řadě sexuálních aktů s hráči, včetně orálního sexu s McLeodem, Hartem a Dubém a pohlavního styku s Formentonem.

Řekla také, že ji plácali po hýždích a že nahý Foote se nad ní rozkročil. Někteří na ni měli plivat a fackovat ji. V jednu chvíli jí prý jeden z hráčů navrhl, aby si do vagíny strčila golfové míčky, a nahlas se zeptal, zda by zkusila golfovou hůl.

Podle obžaloby E. M. nejednala z vlastní vůle. Nahá a opilá se ocitla v místnosti s osmi až dvanácti muži, kteří se v pokoji střídali a byli pro ni cizí. Cítila se prý zranitelná a nejistá, co se stane, pokud neudělá, co chtějí. Uvedla, že se dostala do stavu, kdy udělala vše, co musela, aby z pokoje mohla bezpečně odejít.

Všech pět obviněných hokejistů vinu popírá. Podle jejich právníků E. M. lhala a iniciátorkou skupinového sexu byla ona sama. Nabádala hráče k účasti a urážela ty, kteří odmítli. Situaci později podávala jako znásilnění. Obhajoba tvrdí, že žena svého jednání pak litovala a vymyslela obvinění, aby si chránila pověst před přítelem a rodinou.

McLeodův právník označil její výpovědi za překrucování reality plné nesrovnalostí, přičemž upozornil, že verze E. M. se během let měnila – od původního tvrzení, že byla příliš opilá, až po pozdější tvrzení, že byla příliš vystrašená. Zároveň připomněl, že žena už v roce 2022 podala žalobu na Hockey Canada a CHL a v rámci mimosoudního vyrovnání obdržela 3,55 milionu kanadských dolarů (asi 55 milionů korun). Tím podle obhajoby měla i zřejmý finanční motiv.

Jsi s tím v pohodě?

Jádrem důkazní argumentace se stala dvě videa pořízená McLeodem v noci na 19. června 2018. V prvním natočeném krátce po třetí hodině hráč říká: „Nevadí ti to, že jo? Jsi s tím v pohodě?“ A E. M. odpovídá: „Jsem s tím okej.“

Na druhém videozáznamu nahraném ve 4:26 ráno má E. M. tělo zakryté ručníkem. Povídá směrem k McLeodovi: „Všechno to bylo dobrovolné. Nahráváte mě? Dobře.“ Poté, co McLeod řekne: „Co dál?“ E. M. odvětí s úsměvem: „Ne. Ty jsi tak paranoidní. Svatá prostoto. Líbilo se mi to. Bylo to fajn. Jsem moc střízlivá. Proto to teď nemůžu udělat.“

Podle obžaloby však videa nejsou důkazem ověření souhlasu. Naopak potvrzují tvrzení E. M.,