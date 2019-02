Takhle začala Dočkalova cesta do Číny. Co tam vytoužená posila Sparty musí řešit?

Ale to je náhodička! Kdopak si to támhle zadumaně štráduje Ruzyní? Je to Bořek Dočkal? Není to Bořek Dočkal? Je to Bořek Dočkal! Nejostřeji sledovaný český fotbalista těchto dnů. Rozhlížel se po letišti, posedával mezi stejně čekajícími pasažéry, koukal do mobilu. A pak, tři čtvrtě hodiny po poledni, se jen tak nalehko, s jednou kabelou, vydal na dalekou pouť.