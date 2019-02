Video po sexu? Lyžařka Vonnová natáčela v posteli svého hokejistu

O víkendu na mistrovství světa ve Švédsku urvala bronz a rozloučila se s kariérou. Lindsey Vonnovou pak doma dostala jako dárek na přivítání od přítele hokejisty P. K. Subbana kromě květin a balonků i dvě kozy!

První našla olympijská vítězka v kuchyni a určitě si na ní pošmákne - je to dort. Druhá čekala v posteli a je plyšová. A proč zrovna kozy? Anglicky se totiž řekne GOAT, což je i zkratka pro Greatest Of All Time (v překladu Nejlepší všech dob).

Fanouškům pak o pár hodin později natočila video z postele, kde vedle ní spí značně unavený Subban a rozpustilá lyžařka to komentuje větou: „Vítej v důchodu.“ Obránce Nashvillu zřejmě dostal pořádně zabrat.