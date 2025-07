Vydra poprvé kapitánem, Koubek vtipkoval. Jedna posila bude v základu

Matěj Vydra předváděl během posledního roku v Plzni nejlepší fotbal po návratu do Česka. Ve třech soutěžích, dohromady v 50 zápasech, zaznamenal 14 gólů a 9 asistencí, čímž si řekl o smlouvu na další sezonu. Před zahájením nového ročníku ho navíc v Plzni určili kapitánem, oficiálním lídrem týmu. Nahradí Lukáše Kalvacha, který podepsal v Katar SC.

„Je to pro mě čest, kapitán jsem nikdy v kariéře nebyl. Chci, aby sezona byla tak dobrá, že si po ní řeknu, že i já jako kapitán jsem odvedl dobrou práci,“ pravil upřímně plzeňský forvard, jehož 106 zápasům v anglické Premier League nikdo na českých trávnících konkurovat nemůže. „Snažím se tady být pro mladé i staré, předávat zkušenosti, co jsem nabral v zahraničí. Chci působit na hřišti jako takový opěrný bod. Když se nám třeba nebude dařit, aby se měli kluci o koho opřít.“

Vydra v uplynulé sezoně rozkvetl, pokud začne sezonu v dobré pohodě, v září se možná vrátí do národního týmu. „Jsem si jistý, že jde o správnou volbu. Matěj je bojovník, umí si v kabině říct své a je přirozeným lídrem,“ dodal hlavní trenér Miroslav Koubek. „A musíš s námi víc mluvit,“ smál se během úterní tiskové konference.

Zkušený kouč si pochvaloval, že po náročné přípravě se všichni členové kádru dávají zdravotně dohromady. „Souaré už trénuje, dal se do pohybu po svalovém zranění. V případě Karla Spáčila dělá naše zdravotní oddělení všechno pro to, aby stihl začátek soutěže. Jeho zranění vyžaduje pár dní klidu, ale nejde o nic vážného,“ zmínil k aktuální situaci v plzeňské šatně.

Viktoria si v krátké přípravě zvykala na hru bez kapitána a středového lídra Lukáše Kalvacha, s čímž je spojená i úprava herního systému. Během zápasů dostávaly prostor i čtyři letní posily – Karel Spáčil, Adrian Zeljkovič, Tomáš Ladra a Denis Višinský.

„Všechno jsou to dobří hráči, v mých očích ještě někteří musí projít adaptačním procesem. Zvyknout si na naše návyky, intenzitu hry, navnímat náš systém, co po hráčích vyžadujeme. Nechceme měnit zaběhnuté věci, oni se musí přizpůsobit,“ zmínil Koubek.

Ideální jedenáctka, která vyběhne do úvodního ligového kola v Pardubicích, se pomalu rýsuje. „Jeden nový hráč se v sestavě objeví,“ naznačil Koubek. Směřuje to k nejzkušenější letní posile, Tomáši Ladrovi z Mladé Boleslavi. Uprostřed pole může doplnit Pavla Šulce v systému 3-1-4-2. Nikdo ale garantované místo nemá, konkurence na většině postů je obrovská.

„Musíme najít nejoptimálnější herní řešení. Nemělo by dojít ke generálnímu převratu našeho způsobu hry. Stále chceme hrát aktivní, útočný fotbal, co nám soupeř dovolí,“ naznačil západočeský kouč. „Posily se mi líbí, v zápasech i trénincích vypadají velmi dobře, Teď to musíme poskládat tak, aby to fungovalo,“ doplnil Vydra, nový plzeňský kapitán.

Pravděpodobná sestava Plzně na start sezony:

Jedlička - Dweh, Markovič, Jemelka - Červ - Memič, Šulc, Ladra, Havel - Vydra, Adu