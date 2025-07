Jak se změní NHL: více zápasů, kratší smlouvy i obrovské zdražení pro nové kluby

Žádná stávka. Stejně jako před pěti lety se NHL a hráčská asociace NHLPA s předstihem domluvily na podmínkách nové kolektivní smlouvy, která zajistí hladké pokračování soutěže bez zápasových ztrát. Naposledy je zástupci ligy sčítali ještě v sezoně 2012/13. Nastávající dohoda začne platit od přespříštího ročníku a bude trvat do léta 2030. Jaké změny s sebou nese? Prodloužení hracího kalendáře, úpravy finančních toků, hokejisté smí podepsat nanejvýš na sedm let. A to není vše.