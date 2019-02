Abstinent v Plzni? Z hrdiny Pernici si dělají srandu. Opak Luďana z Mostu!

Sakra, co je to za chlapa? Hráči Dinama Záhřeb si rvali vlasy, když jim rodák z Boskovic, o kterém nikdy neslyšeli, dal dvě branky. Rozhodly o vítězství Západočechů (2:1) v úvodním duelu prvního kola play off Evropské ligy.

Trefil se nohou i hlavou a po mači jásal s nadšenými fanoušky. Skandovali jeho jméno a Luděk, který se dostal do základu jen proto, že konkurent na post stopera Lukáš Hejda je po otřesu mozku, zářil.

„Takový zápas jsem potřeboval,“ culil se šťastný Pernica, jenž dva a půl roku nevěděl, jaké to je vstřelit gól. „Jsem šťastný za něho. Už i proto, že si koupil nové auto a v kabině si vyslechl mnohé vtípky,“ prohodil upřímně parťák Milan Havel.

Veselá viktoriánská kopa je samá taškařice. Sotva na obrazovkách vypukl seriál Most!, v kabině se objevila koláž s parafrází sloganu: „Dycky Plzeň!“ Hlava Luďka, tělo trubovitého spiťara Luďana s pivkem. A jsme u toho! Před dvěma lety se Luděk Pernica ještě v Jablonci vsadil, že nějaký čas vydrží nepít pivo, a sázku vyhrál.

Údajně se už potom na Severu k pěnivému moku nevrátil, ale dá se s tím vydržet i v Plzni? Jako abstinent v partě pábitelů proslavené lihuplnými merendami? Nedá! To by se hrdina noci ze čtvrtka na pátek těch fórků asi nedopočítal.

Pokud to není proti regulím v mančaftu, pošmákne si bodrý Moravák i na smažáku s hranolky, na řízku, na kýtě a na utopencích, ale hlavně miluje půvabnou manželku Katku, s níž se oženil loni v červnu. Tuze rádi cestují.

Luděk si vyfotil rozkošné pozadí své ženy v Emirátech a sám o zimní pauze potěšil společným snímkem domorodé indiány v Panamě. Možná, že mu tam teď říkají: Ten, který střílí góly.