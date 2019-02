Vrba o obratu: O poločase jsem zvýšil hlas, Kayamba byl správná volba | iSport.cz

Čím to, že jsme sledovali dva rozdílné poločasy?

„Musím s tím souhlasit, že to byl zápas dvou poločasů. V prvním bylo výrazně lepší Dinamo, my jsme se nechytali. Ve druhém se to otočilo, pomohlo nám i střídání, hra uprostřed se výrazně zrychlila, měli jsme pak víc času a dostávali se do útočné fáze. Podařilo se nám úžasně otočit zápas, i když soupeř hrál velice dobře.“

Jak hodnotíte výkon Luďka Pernici?

„První poločas průměrný, druhý poločas skvělý.“

Gól na 1:1, kdy Pernica zaútočil z pozice stopera, to je nacvičená akce?

„Byl bych sám proti sobě, kdybych zakazoval hráčům útočit, když mají takovou možnost a vytvoří si postavení, ze kterého může těžit celé mužstvo.“

Jak snáší roli náhradníka?

„Na to, že je od léta náš nový hráč, odehrál dostatek minut.“

Co jste hráčům zdůrazňoval o poločase?

„Trošku zvýšeným hlasem jsem jim vysvětlil, že to už není příprava, ale soutěžní utkání a pokud to chtějí odehrát jako přípravu, tak to asi nebude stačit.“

Je problémem do odvety absence vykartovaného kapitána Hubníka?

„Dostáváme se trošku do složité situace. V prvním zápase v lize se nám střednědobě zranil Hejda, který nebude k dispozici zhruba tři týdny. Ale máme ve svém středu hráče, kteří ten post dokážou hrát, a budeme se s tím muset vyrovnat.“

Líbil se vám v záloze Joel Kayamba?

„Zápas odehrál velice slušně, v rychlosti platí na všechny soupeře. Dneska prokázal, že byla správná volba, že jsme ho přivedli do Plzně.“

Těší vás, že Plzeň v Evropské lize vyhrála už osmý zápas po sobě?

„Kdyby to bylo ve skupině, řeknu, že je to skvělé. Ale vzhledem k tomu, že jsme ve vyřazovací fázi, budeme tenhle výsledek hodnotit až po odvetě.“

Je obrat v utkání správným impulsem do nedělního šlágru se Slavií?

„Každá výhra v soutěžním utkání je důležitá pro pohodu mužstva a jeho sebevědomí.“¨

Vrátí se do branky Aleš Hruška?

„Máme dva skvělé gólmany, jak to budeme řešit dál, to se domluvíme s nimi, to je naše interní věc.“