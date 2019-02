Pačinda, nebo Bakoš? Plzeň řeší, koho dopsat na soupisku pro Evropu | iSport.cz

Kromě přípravy na páteční generálku s americkým celkem New England Revolution řešil ve čtvrtek úřadující mistr i vážné dilema. Šlo o podobu finální soupisky pro vyřazovací část Evropské ligy, která se musí doručit do sídla UEFA do dnešní půlnoci.

Plzeň na ni může doplnit oproti podzimnímu stavu tři nová jména, jenže v úvahu připadají hned čtyři kandidáti. Forvard Jean-David Beauguel, záložník Joel Kayamba, univerzál Erik Pačinda a veterán Marek Bakoš, všechno posily do útočné fáze, která Viktorii v první části sezony nefungovala tak, jak jsou na západě Čech dlouhodobě zvyklí.

„Dřív jsme v ofenzivě dominovali, zato teď jsme vládli spíš v defenzivě, v lize jsme dostali nejméně gólů. Na ofenzivní hráče jsme se proto hodně zaměřili, přišli čtyři a díky nim se konkurence výrazně zvýší. Máme mnohem víc možností, než jsme měli na podzim,“ uvedl před odletem na herní kemp do Španělska trenér Pavel Vrba.

A nové tváře se zatím jeví velice slibně. Beauguel a Kayamba nastoupili v pondělí proti CSKA Sofia (1:2) v základní sestavě a výbornými výkony potvrdili, že jejich zařazení do kádru pro Evropskou ligu je pouze formalitou. O poslední místenku pak svádějí slovenské derby devětadvacetiletý Pačinda s o šest let starším Bakošem. Oba přitom mají svá pro i proti. Vytříbený technik Pačinda představuje příjemné oživení, navíc se trefil v každém z prvních čtyř přípravných zápasů.

„Je jedno, kdo dává góly, jsme jeden tým, jedna parta. Hlavně chci, abychom vyhrávali v soutěžních zápasech,“ prohlásil skromně po svém zásahu proti čínskému Wu-chanu. Se sofijským CSKA se na hřišti neobjevil kvůli nataženému svalu, ale to by nemělo představovat vážnou komplikaci. Tou naopak je trest za podzimní vyloučení v juniorské lize, kvůli kterému přijde o první tři jarní kola FORTUNA:LIGY, což samozřejmě jeho integraci do týmu výrazně brzdí.

„Tím, co udělal, si to samozřejmě zkomplikoval,“ připustil Vrba na začátku přípravy. „Bohužel se stalo, co se stalo, takže na té startovací čáře bude trošku znevýhodněn.“ Distanc se však na Evropskou ligu nevztahuje, v ní Pačinda s vynikající formou nastupovat může.

Jaké trumfy má v rukou veterán Bakoš? Do Štruncových sadů se vrátil z hostování v Trnavě, která se v základní skupině Evropské ligy střetla s Dinamem Záhřeb, nejbližším soupeřem Plzně. Bakoš sice oba duely s chorvatským týmem kvůli zranění vynechal, nicméně jej určitě pozorně nastudoval a mohl by vědět, jak na něj. Zkušenosti obecně jsou jeho obrovskou devizou, v evropských pohárech má odehráno přes šedesát zápasů – a na to Vrba hodně dá.

Loni na jaře mu v domácí odvetě osmifinále Evropské ligy se Sportingem Lisabon (2:1) dal dokonce přednost před Michaelem Krmenčíkem – a Bakoš se za důvěru odvděčil dvěma zásahy.

Po návratu nicméně tak výrazný jako jeho extravagantní konkurent není a svým stylem hry se od Beauguela a Tomáše Chorého odlišuje méně než Pačinda, to také mluví proti němu. Jasno bude každopádně dnes.

