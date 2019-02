Pernicova euforie! Dvěma góly rozjásal Plzeň: Na takový zápas jsem čekal | iSport.cz

Jaké jsou pocity po takovém utkání?

„V kabině jsme samozřejmě spokojení. První poločas byl takový bojácný, mrtvý. Snaha tam samozřejmě byla, ale nebylo tam nic navíc, žádné šance, takové nedohrávání. Ale druhý poločas byl o osmdesát procent lepší, ten výsledek 2:1 musíme brát.“

Proč byl ten druhý poločas o tolik lepší?

„Začali jsme víc běhat, nebáli jsme se. Projevila se tam taková ta česká nátura, že prohráváte a nemáte co ztratit. Každý si víc dovolí, jde do toho ještě důrazněji, protože honíte výsledek. Z toho vzniklo, že jsme to otočili a druhý poločas byli lepší.“

Před vyrovnávacím gólem jste šel dopředu intuitivně?

„Honza Kovařík mi dal pěknou přihrávku, já pak obešel hráče a dal to do lajny Bogymu (Beauguelovi). Čekal jsem, že by to tam mohl nacentrovat, jen jsem doufal, že nebudu v ofsajdu. Pak jsem nastavil nohu a byla z toho hezká branka.“

Byl to zápas, na který jste v Plzni čekal?

„Jo, jo. Už od rána jsem doufal, že můžu nastoupit. Lukin Hejda se zranil v Boleslavi, tak jsem si říkal, že bych mohl dostat šanci, když jsem v Boleslavi odehrál zbytek zápasu. Na takový zápas jsem čekal. Nebudeme si nic nalhávat, příprava ode mě nebyla moc dobrá. Já jsem hodně sebekritický, bylo tam docela dost chyb. V Boleslavi se to trošku zlepšilo, trenér o mně mluvil, že to nebylo špatné.“

Kdy naposledy jste dal dva góly?

„Hned první ligové góly byly dva. Ještě za Brno jsem otáčel jako střídající hráč zápas v Budějovicích.“

Pomůže vám výhra do dalších zápasů?

„Když zápas otočíte ve druhém poločase, mělo by to pomoct. V neděli přijede Slavia, vede o šest bodů ligu, má nadupaný kádr a bude to nepříjemné. To samé pak odveta v Záhřebu.“

Baví vás sledovat Joela Kayambu, který slušně proháněl obránce Dinama?

„Samozřejmě baví. Takové rychlé nohy bych chtěl mít (úsměv).“

Jak vnímáte hektický úvod jara?

„Začátek máme našlapaný, je tam hodně nepříjemných mančaftů. Slavia i odveta v Záhřebu budou hodně důležité. Nám tahle výhra může pomoct.“