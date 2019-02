Srdcervoucí smutek! Takhle na pohřbu Saly (†28) trpěl jeho nejvěrnější přítel!

Letadlo se Salou se nad kanálem La Manche zřítilo v pondělí 21. ledna, pár hodin po jeho přestupu z Nantes do Cardiffu, který za něj hodlal zaplatit v přepočtu bez mála čtvrt miliardy korun. Podle britského deníku The Sun byl právě fotbalistův labrador hlavním důvodem, proč se hráč po podpisu smlouvy do Francie vrátil.

Útočník chtěl co nejrychleji vyřídit potřebná povolení, aby s ním jeho čtyřnohý miláček mohl vyrazit do Walesu. Vždyť od roku 2015 trávili většinu času spolu a na tom Sala nechtěl nic měnit ani v Premier League.

Osud tomu chtěl jinak; fotbalistu v sobotu pohřbili. Nala u smutné události nemohla chybět. Teď se o ni bude starat Salova sestra Romina. „Nala, tvoje věrná společnice, je teď naše,“ napsala na sociální sítě.