Drama v korytu! Podívejte se, jak ledař o vlásek unikl smrti

Jak k němu mohlo v Lake Placid dojít? Rudy Rinaldi (25) nezvládl řízení, spolu s posádkou se převrátili na bok. Vypadalo to na konec jízdy. Myslel si to i ledař, který se patrně vydal monackým závodníkům poskytnout pomoc.

Jenže vtom Rinaldi a spol. bob srovnali a pokračovali v jízdě. Ztrátu už nedohonili, ve druhém kole neudrželi senzační prvenství a spadli na 19. místo. A ledař se podruhé narodil…

RT CBCOlympics: Close call in Lake Placid! 🤭



A track worker didn’t know the flipped Monaco car had turned back upright. He jumped off the track just in the nick of time.



