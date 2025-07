Derby Teplic s Ústím mělo náboj. Frťala chce ještě stopera: Trubač? Nereálné představy

Nový majitel Teplic Milan Kratina nedávno řekl, že obyvatelé Ústeckého kraje fandí Teplicím, akorát na to v posledních letech zapomněli. V přátelském derby se stále rostoucí značkou FK Viagem Ústí nad Labem to tak nevypadalo – někdy létaly pořádné jiskry. Ale utkání své poslání splnilo, Zdenko Frťala oslavil výhru 3:2, zaexperimentoval si a vyzkoušel nové útočníky. „Kvalita soupeře ukázala hráčům, že už se nejede v lehkém režimu,“ řekl novinářům.

Jde o každoroční tradici, tentokrát ale mělo derby větší náboj. Ústí nad Labem už dlouho nemělo větší sportovní potenciál než nyní – nováček druhé ligy se na hřišti ukázal se zkušenými ligovými borci jako Tomášem Vondráčkem či Antonínem Fantišem. „Nabídek od agentů nám chodí tak deset denně,“ ušklíbl se kouč Svatopluk Habanec, který byl „dvěma minizápasy“ (do obou poločasů nastoupily prakticky odlišné jedenáctky) celkem spokojený.

„Byly tam emoce, fotbalovost. S Zdenkem Frťalou jsme kámoši, věřím, že tahle spolupráce může pokračovat,“ potvrdil trenér Viagemu. Sám ale ještě pár minut předtím prožíval utkání, jako kdyby šlo opravdu o soutěžní derby. Lavičky na sebe pokřikovaly, hráči nešli pro ostřejší zákrok daleko a Frťala dokonce kvůli nemístným poznámkách brankáře Tomáše Grigara směrem k rozhodčím požadoval pro svého bývalého svěřence žlutou kartu. Hned o půli se na sebe ale usmáli a plácli si.

„Je to tým, který bude určitě příští rok ve druhé lize hrát minimálně první šestku,“ řekl novinářům Frťala. Nad tím, kdy se s Ústím potká ve stejné soutěži, ale zatím nemusí přemýšlet, nyní ho zajímal čistě výkon svých hráčů. Teplice plné nových tváří totiž nadále procházejí stavbou kádru. Tu nejpalčivější otázku se zřejmě podařilo na Stínadlech vyřešit.

Přestavba útoku

Po konci všech čtyř útočníků, které měli „Skláři“ na jaře k dispozici, je tu nová čtveřice – Matěj Pulkrab, Matyáš Kozák, Matěj Náprstek a uzdravený Pavel Svatek. Pulkrab se statečně bil v první půli, vyhrával hlavičky, dobře seskakoval, ohrožoval Grigara. Pohybově se zdál připraven perfektně, ale na rozdíl od kolegů Svatka a Kozáka branku nevstřelil. Jarní druholigový kanonýr Náprstek sledoval derby jen jako divák.

„Co se týče útočníků, možná ještě chystám takové překvapení. Ale prozatím budu udržovat fanoušky v napětí,“ usmíval se Frťala, který ví, že na přestupovém trhu ještě hotovo není. „Chtěli bychom jednoho až dva hráče. Není to aktuální, ale máme tu situaci s Kričfalušim a Halinskému za půl roku končí hostování. Jedna z pozic, která by nás zajímala, je stoper. I do ofenzivy máme jména, která by se nám líbila.“

Momentálně by ale Teplice potřebovaly posílit i pozici wingbeků. První půli napravo solidně odehrál Josef Švanda, ale jinak musel realizační tým improvizovat. Do pozice krajních obránců nezvykle naskočili Matej Riznič, John Auta a Jakub Emmer.

Harušťák má zřejmě po sezoně

Zatímco na jaře si tak mohl Frťala třeba na levou stranu vybírat ze dvou reprezentačních obránců, nyní nemůže. Albert Labík odešel do Karviné a Jaroslav Harušťák si obnovil zranění vazů v koleni. Zřejmě tak přijde o naprostou většinu sezony.

Vedení Teplic už při prvním Harušťákově zranění údajně nabádalo doktory, aby šli ihned do operačního zákroku, ti nakonec nechali levého beka se zapojit do přípravy. Hned minulý týden proti Spartě B ale přišlo neštěstí. „Bohužel ho operaci nemine. Vše zlé, co se mohlo stát, se stalo,“ zasmutnil Frťala.

Co se týče pozitivnějších zpráv, těšit ho může alespoň udržení záložníka Daniela Trubače. Teplice byly schopny odolat nabídkám Sigmy, která nakonec přivedla Davida Tkáče ze Zlína. I tato skutečnost má ale nádech hořkosti – Trubač v areálu Modrá chyběl kvůli zranění.

„Podstoupí vyšetření a snad to nebude nic vážného. Není jednoduché zájem Olomouce nevnímat a na Trubovi to bylo vidět. Snad teď bude mít čistější hlavu. Že o něj byl zájem, o něčem svědčí, ale abychom se za takovou cenu zbavovali takového hráče… Naštěstí k tomu nejsme úplně nuceni. Jsou představy, které jsou nereálné, a to byla jedna z nich. Končí mu za rok smlouva a někdo řekne, že bude za půl roku zadarmo. Ale za tu dobu se může stát spoustu věcí, na to nejde spoléhat,“ rozmluvil se Frťala.

Pokec s novináři zakončil na ryze veselé notě – tým se k poslední fázi přátelských utkání přesouvá do Polska, kde se utká se Zaglebií Lubin a Jagellonií Blyastok. „A hlavně náš čeká hotel, kde bydlel Ronaldo, to bylo v kabině největší téma posledních dní,“ usmíval se kouč. „Ale nevíme, v jakém pokoji spal! Bude to opředené tajemstvím, aby si každý mohl myslet, že v tom pokoji spí právě on.“