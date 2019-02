Třetí problém s rozhodčími za pár dní. Naštvaná Olomouc teď vetuje Hradila | iSport.cz

„Výkony pana Hradila v našich utkáních opakovaně nedosahovaly kvalit a úrovně extraligového rozhodčího. Není to poprvé, co cítím, že klub je poškozen jeho verdiktem. Vzhledem k tomu, že panu Hradilovi se opakovaně nedaří kvalitně řídit utkání HC Olomouc, jsem se rozhodl tohoto rozhodčího vetovat,“ vysvětluje svůj krok Erik Fürst, generální manažer klubu.

Závěr nedělního duelu byl hodně vypjatý, není divu, šlo o hodně. Přímý souboj o desítku nakonec díky dvěma bodům vyhrála Verva, která Olomouc v tabulce přeskočila. Nejdříve vyrovnala v 60. minutě přesilovkovou ranou Marka Trončinského a v prodloužení pak rozhodla.

Olomouc - Litvínov: Trončinský propáli vše, co mu stálo v cestě, 4:4 720p REKLAMA

Hanáky však rozlítily především právě dvě situace, které předcházely brance na 4:4. „Dle dostupných záběrů a mého názoru Marek Laš klepl do soupeřovy hokejky ze strany a s nízkou intenzitou. Takových zákroků bývá v každém zápase bezpočet,“ vrací se k prvnímu momentu, po kterém šli domácí do čtyř, šéf Mory.

A druhý okamžik? „V následném oslabení byl Jirka Ondrušek při snaze o získání puku zcela evidentně faulován přímo před zraky hlavního rozhodčího, ten ale z nepochopitelných důvodů tento nedovolený zákrok nechal bez povšimnutí. Fatální pochybení rozhodčích, kteří svými chybnými výroky zásadně a hrubě ovlivnili výsledek utkání,“ zlobí se Fürst.

V posledních dnech jde přitom již o třetí vyjádření nespokojeného klubu směrem k výkonu sudích. Vítkovice si minulý týden na svém webu posteskly nad posouzením sporného okamžiku v závěru zápasu v Plzni, po kterém byly potrestány za příliš mnoho hráčů na ledě. Stejně jako v Olomouci soupeř z následné přesilovky vstřelil vítězný gól.

Po pátečním utkání pak podal stížnost na rozhodčí a videorozhodčí BK Mladá Boleslav za nesprávné vyhodnocení brankových situací (neuznaný gól Mladé Boleslavi a situace předcházející uznanému gólu Sparty), zároveň vetoval rozhodčího Robina Šíra.

„Jsem rozčarován z toho, že při vyvrcholení základní části, kdy se rozhoduje o play off a hráči musejí podávat maximální výkony, mnohdy hrají i se zraněním a sebezapřením, tuto jejich snahu negují výkony rozhodčích,“ kroutí hlavou olomoucký Fürst. „Je to ale samozřejmě na posouzení komise rozhodčích, jak a zda vůbec by měli takoví rozhodčí řídit důležité zápasy...“