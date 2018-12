Ferrari, Lambo?! Čeští bobisté mají nový stroj, stál tři miliony | iSport.cz

Zatím jakoby jezdili v ojetém embéčku. Jenže teď?

„Formule 1!“ hlásí Dominik Suchý, křídlo čtyřbobu.

„Ferrari, co jiného říct…“ hodnotí šéftrenér Dawid Kupczyk.

„Lambo!“ zahlásí předseda svazu Martin Bohman.

Léta závistivých pohledů všude kolem můžou nechat muži ledového koryta za sebou. Jejich současností je zářivě bílý čtyřbob německé značky Wallner, který týmu pořídil Olymp – Centrum sportu ministerstva vnitra.

„Je to jeden ze třech nejlepších bobů na světě. Jeden má Rus Kasjanov, který má zakázanou činnost. Další má olympijský vítěz Francesco Friedrich. Třetí jsme my,“ usmívá se Bohman.

A nové vozítko jezdí opravdu rychle. Posádka řízená pilotem Dominikem Dvořákem ve Winterbergu v plné konkurenci obsadila sedmou a osmou příčku.

„Starý bob bylo to, co nás nejvíc brzdilo. Když máme top materiál, je to obrovský posun. Pro nás je to pecka,“ pochvaluje si Dvořák.

Je to pro něj jako se rozjet z nuly na sto. Ještě na olympiádě v Pchjongčchangu se Dvořák se svojí posádkou mořil se čtyřbobem z roku 2004, suverénně nejstarším strojem v poli. Teď má pod rukama poklad.

„Vnitřní rám je ze slitin, které jsou jiné před deseti, dvanácti lety. Kastle je složená z jiných materiálů. Staré boby byly laminátové, nové jsou karbonokevlarové,“ vysvětluje Bohman.

S novinkou se členové posádky teprve sžívají. Dvořák si musel vyměnit řídící gumičky, posádka se zase učí do stroje skákat. Ve Winterbergu se při jedné z tréninkových jízd borci vyklopili.

„Klukům se nepodařilo naskočit a v první zatáčce neseděli, ale stáli. Tím pádem bylo těžiště daleko výš, jak jsme projížděli první zatáčku, otočila je na bok,“ vysvětloval Dvořák, který nakonec v bobu zůstal sám a skoro celou dráhu si projel s hlavou u ledu. „Ty první jízdy byly boj o přežití. Ale věřím, že až to nastavíme, bude to top.“

Nový čtyřbob je ale jen částí kvasu, v němž roste Česku další šancovní olympijská disciplína. Bývalý brzdař Dominik Dvořák má za sebou teprve čtyři roky u řízení a každou zimu nabírá důležité zkušenosti. Kolem sebe má parťáky z generace, která v posledních letech vozila medaile z juniorských světových šampionátů.

Český tým: čtyřbob Dominik Dvořák (pilot), Jan Šindelář, Dominik Suchý (křídla), Jakub Nosek (brzdař), Jaroslav Kopřiva, Adam Dobeš (náhradníci) dvojbob Dominik Dvořák, Jakub Nosek (Jan Šindelář)

Týmu se navíc výrazně zlepšilo zabezpečení. Všichni reprezentanti jsou od léta v Olympu, dostali i příspěvek od Českého olympijského výboru. Před sezonou si tak mohli dovolit kondiční soustředění v Turecku a začátkem zimy vyjeli na americké turné, kde v Park City ještě na starém bobu vyhráli závod Severoamerického poháru.

Další posilou je i nový polský šéftrenér Dawid Kupczyk. Pětinásobný olympionik, který na olympiádě v Soči nesl polskou vlajku, má na starosti i skeleton.

„Náš výkon není jen materiál. Všichni kluci si zlepšují osobáky. Všechno je od samého začátku nastavené, že budeme dělat výsledky,“ říká Kupczyk. „Dominik je jako pilot hodně mladý. S novým bobem má za sebou dvacet jízd. Ještě máme rezervy v naskakování do bobu.“

O českém progresu se fanoušci můžou přesvědčit příští víkend, kdy Světový poháru pokračuje v Altenbergu, jen pár kilometrů od hranic. Pojede se na jedné z nejnáročnějších bobových tratí se strmými zatáčkami, v nichž se borci cítí jako prádlo v pračce.

„Měli jsme možnost v Altenbergu jezdit pár tréninkových jízd. Na posledních jízdách jsem se cítil fakt dobře,“ těší se Dvořák.