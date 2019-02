Legendární Šmicer si postěžoval: Deset let jsem důchodce a musím nějak žít

Mezi hosty fotbalové talkshow Tiki Taka byli tentokrát dva zpěváci Adam Mišík a Marek Ztracený, kteří si podle Vladimíra Šmicera mohou vydělávat hudbou až do smrti. „Kluci mají výhodu, že to svoje umění mohou dávat lidem třeba osmdesát let.

To fotbalisté mají tu kariéru patnáctiletou a v pětatřiceti letech skončí. Copak? Musí přemýšlet, kam investovat, aby měli dál nějaký příjem,“ řekl Šmicer a upozornil mladé fotbalisty, že už ve dvaceti musí myslet na to, co budou dělat, až skončí s fotbalem.

„Já už jsem deset let v důchodu a musím nějak žít a táhnout tu káru dál,“ rozesmál studio vítěz Ligy mistrů. Na stáří si posteskl i další host pořadu fotbalista David Kalivoda. „Pravda je, že když hrajeme v sobotu, tak v neděli jdu druhý den z jednoho patra na snídani čtvrt hodiny. Už to asi nebude dlouho trvat a končím,“ pravil šestatřicetiletý hráč.