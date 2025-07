Fanynka zkolabovala v hledišti, Alcaraz přispěchal na pomoc. Dojemná dohra na sítích

Vstoupit do diskuse (

Bojuje s velkým tlakem, protože mu jde na Wimbledonu o zlatý hattrick. Carlos Alcaraz opanoval nejslavnější travnatý turnaj v posledních dvou letech. Pouť za obhajobou rozjel vítězně, byť to skřípalo. V pětisetové bitvě s Fabiem Fogninim na úvod turnaje uspěl. Přihlížející ale byli svědky i jiného dramatu, kdy v ochozech zkolabovala fanynka. Alcaraz přispěchal s vodou, aby se občerstvila. Zápas byl zhruba na patnáct minut přerušen. Posléze španělské hvězdě děkovala dcera divačky na sociálních sítích a Alcaraz jí odpověděl.

První dva kroky vstříc k obhajobě jsou za ním. Určitě si však Alcaraz nepředstavoval, že v úvodním kole stráví na centrálním kurtu skoro čtyři a půl hodiny v letní výhni. Bylo vedro, které si vybralo svou daň zhruba po čtyřech hodinách, kdy se teploty šplhaly vysoko nad třicet stupňů Celsia, takže už těsně před koncem střetnutí.

Španěl si všiml, že v hledišti je šrumec kolem jisté dámy, která zkolabovala. Gestikuloval směrem k soupeři i rozhodčímu, aby posečkali, vzal jednu ze svých lahví vody a běžel k tribuně, kde od něj láhev převzal člen ochranky, aby ji k ženě dopravil.

V tu chvíli se všichni o fanynku strachovali, ale na místě byl i potlesk pro Alcaraze. Ten nakonec v páté sadě drama příliš nedopustil a Fogniniho v ní porazil 6:1. Nevadila mu ani patnáctiminutová pauza, kdy se zdravotníci o ženu v hledišti starali.

Alcaraz se tak znovu ukázal jako tenista, který jde příkladem. Jeho gesto pak mělo ještě dohru na sociální síti X, kde mu děkovala dcera ženy, které pomohl. „Tuto zprávu pravděpodobně neuvidíte, ale i tak to zkusím. Děkuji za péči, kterou jste věnoval mé mamince.“ Alcaraz to však nenechal vyšumět. Je vlastně s podivem, že při svém zápřahu i na mediálním poli během Wimbledonu, najde vůbec čas reagovat. „Není zač, vůbec nic to nebylo. Doufám, že jí bude brzy líp. Posílám jí pusu a dobře se o ni starejte,“ napsala současná světová dvojka.

Následně Alcaraz ve druhém kole přejel britskou senzaci Olivera Tarveta 3:0 na sety. Ve třetím kole zatím na svého soka čeká. Bude jím buď Kanaďan Felix Auger Aliassime nebo Němec Jan-Lenard Struff. Zatím je stav 1:1 na sety před začátkem třetí sady. Duel byl ve středu přerušen pozdě večer a pokračuje se dnes.