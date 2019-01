Šmicer vzpomíná na poslední souboj s Brazílií: S Ronaldem jsme snídali | iSport.cz

Šestadvacátého března se v Edenu bude psát historie. Češi si to rozdají s nejslavnějším reprezentačním výběrem světa – Brazílií. Poslední českou partou, která měla tu čest nastoupit proti pětinásobným mistrům světa, byla ta okolo Pavla Nedvěda na Konfederačním poháru. Jaké to tehdy bylo? „Turnaj byl skvělý. Všechny výpravy bydlely v Rijádu ve stejném hotelu a měly pro sebe jedno patro. Od prvního dne jsme Brazilce potkávali, chodili s nimi na snídaně nebo večeře,“ vzpomíná útočník Vladimír Šmicer.

V semifinále jste dostali na frak, prohráli 0:2. Branky stříleli Romário a Ronaldo, tehdejší absolutní megastars světového fotbalu.

„I kvůli jejich účasti to byl hodně speciální zápas. Ronaldo byl v té době nejlepší hráč světa a my dostali možnost si proti němu zahrát. Moc jsme se těšili, navíc se jednalo o semifinále Konfederačního poháru. I to pro nás byla výzva.“