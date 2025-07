Fotbalové přestupy ONLINE: Slavii opouští dva mladíci, Liberec má brankáře

Záložník Markus Solbakken je na odchodu ze Sparty. Do hry o jeho služby se údajně vrátila italská Pisa, kde 24letý Nor hostoval na jaře. Nováček v Serii A po konci sezony nevyužil opci ve výši 2,5 milionu eur (62,5 milionu korun), přesto v současné době usiluje o trvalý přestup za výrazně nižší cenu. Italské zdroje hovoří dokonce o poloviční částce. Solbakken přišel do Sparty v lednu 2024 a odehrál za ni 39 soutěžních zápasů. Na půlročním hostování v Pise stačil naskočit do sedmi utkání.