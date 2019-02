Jágr den poté: Překvapil jsem sám sebe. Teď musím zhubnout. A rychle!

Na tréninku se majitel Rytířů nešetřil a pár hodin po vítězné premiéře v Havířově (2:0) hýřil energií. Několikrát nahodil typický »Džegrovský « úsměv a po skončení řehole ještě chvíli vysedával na střídačce. „Musím říct, že jsem mile překvapený. Vůbec nejsem unavený, což jsem nečekal. Spíš naopak, cítím se líp, asi jsem shodil pár kil,“ usmíval se při rozhovoru pro Blesk dobře naladěný Jaromír.

Při tréninku jste vypadal při síle…

„Jde hlavně o to, mít chuť při utkání. Potřebuji získat dravost a honbu za pukem. A hlavně soutěživost, kterou jsem trochu postrádal. Tréninky mi nevadí, stejně bych musel dřít, abych se udržoval a byl zdravý.“

Splnilo utkání účel a soutěživost jste opět cítil?

„Doufám, že to přijde s dalšími zápasy. Čím budou náročnější, zajímavější a důležitější, tak se to snad zlepší.“

Člověk by tipoval, že budete den po duelu unavenější než normálně…

„Asi to má co do činění s váhou. Člověk během utkání i po něm nemá chuť jíst. Může za to hlavně únava, a vlastně ani není čas. V průběhu dne se také nemůžeš cpát. Tyhle věci, si myslím, že mi pomohou. Je to podobné, jako když člověk celý rok trénuje s desetikilovou vestou, což já budu mít stoprocentně. (smích) Teď jde o to co nejrychleji váhu ztratit, ale na druhou stranu rozumně. Když ubude až příliš rychle, ztratí se také síla. Svaly totiž odcházejí první.“

Jaká je ideální váha, které chcete docílit?

„Když jsem končil v NHL, měl jsem asi 103 kg. Ideální bude kolem 106 kilo, takže ještě dvanáct potřebuju dolů.“

Máte nějaký dietní plán?

„Ne, to přijde se zápasy.“ (usmívá se)

Jak zpětně hodnotíte svůj výkon proti Havířovu?

„To víceméně neřeším. Chtěl jsem nastoupit už dřív, abych měl delší čas se připravit na play off, což se mi nepovedlo. Budu mít pouze čtyři duely, pokud se nezraním. Tréninky jsou o něčem jiném, zápasové tempo se dá těžko natrénovat. Hlavně praxe a zvyknout si na hokej. Kam si najíždět, noví spoluhráči, já s nimi vlastně nikdy nehrál. A přece jen v NHL je to trochu jiný hokej než tady.“

Pokud se nic nestane, jste proti Ústí nad Labem doma (ve středu od 18h) připravený znovu naskočit?

„Jasně že jo!

»Hlášky« z internetu: Ani exploze slunce by ho nezastavila!

„Je jako rytíř, kterého má v logu na dresu.“ -Andy (hokejový analytik)

„Jediný chlap, který mohl dohnat Gretzkého.“ - Matt Reichl

„Jágr, zpátky po zranění, nastoupil ve druhé nejvyšší české soutěži.“ - agentura AP (USA)

„Legenda se vrací.“ - Thomas Mueller

„Kdyby slunce explodovalo, Jaromír Jágr by se přestěhoval na jinou planetu, aby hrál hokej. Nikdy ho nic nezastaví.“ - Andrew Ferreira

„Jágr se vrátil – po roce.“ Hockeyswerige.se (švédský server)

„S hokejkou mu to půjde ještě v šedesáti… A my ho pořád budeme sledovat.“ - Sheldön

„Tučňáci (z Pittsburghu), povolejte ho!“ - Paul Beaudoin

„Známá divadelní hra ODCHÁZENÍ v podání Jaromíra Jágra.“ - dikobraz

„Doufám, že nikdy neskončí.“ - Josh

„Comeback ve 47 letech.“ Hockeyweb.de (německý server)

Jágr se po roce vrátil na led a přispěl k výhře nad Havířovem. Co ukázal? 1080p 720p 360p REKLAMA