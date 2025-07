Fotbalista Slavie Dominik Javorček si v přípravném utkání s Lincem přetrhl zkřížený vaz v kolenu a poranil meniskus. Čerstvou posilu ze Žiliny čeká operace a dlouhá pauza. Slovenský levý bek nastoupil do sobotního zápasu na soustředění v Rakousku na začátku druhého poločasu, po pár minutách si ale přivodil zranění. Obavy o jeho zdravotní stav vyjádřil po duelu i kouč Jindřich Trpišovský, diagnóza se nyní potvrdila.

„Došlo k poranění předního zkříženého vazu a menisků. Dominika nyní čeká předoperační rehabilitace a následně operace v Ústřední vojenské nemocnici ve Střešovicích. Návrat k tréninku se předpokládá až během jarní části sezony,“ uvedl doktor Petr Krejčí, který má na starost slávistický A-tým. Dvaadvacetiletý Javorček je se Slavií teprve krátce. Do poloviny června si plnil reprezentační povinnosti na domácím mistrovství Evropy hráčů do 21 let.