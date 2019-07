Pastrňák poprvé na ledě s Jágrem: Je neskutečný! Stanley Cup bolí dál | iSport.cz

Jak jste si užil vůbec první zápas s Jaromírem Jágrem v jednom týmu?

„Byl to obrovský a moc příjemný zážitek. Jarda je neskutečný, pořád je u něj na co koukat a člověk se může jenom učit. Je to hrající legenda. Se všemi kluky, se kterými se přes rok nevidím, jsem si to ale ohromně užil. Jsme rádi, že jsme vyhráli“

Předpokládám však, že vás trochu mrzí, když jste se nepotkali dřív na profesionální úrovni, viďte?

„Samozřejmě to zamrzí, ale takový je život. Jsem přeci jen o něco mladší. Bohužel to nevyšlo. Je to škoda, ale jsem moc rád, že jsme se mohli vidět tady a zahrát si společně v jednom týmu.“

Sledoval jste trochu během sezony cestu kladenského matadora a jeho Rytířů při postupu do extraligy?

„Ne, jakmile Havířov vypadl v play off, tak první liga pro mě skončila.“ (směje se)

Přebolelo vás již alespoň trochu vyřazení ve finále Stanley Cupu proti St. Louis?

„Nepřebolelo. Tohle bude bolet ještě dlouho… Nevím, co jiného k tomu říct. Další otázku.“

Už jste odstartoval přípravu na příští sezonu, nebo si stále užíváte letního volna?

„Jsem již v prvním týdnu přípravy. Pauza byla krátká a ten čas běží rychle, takže se musím připravit na novou sezonu.“

Máte v létě i v rámci přípravy ještě nějaké plány?

„Koncem týdne odjíždím trénovat do Španělska s trenérem i s rodinkou. Nic velkého, pak budu ještě doma v Česku, abych si užil pár posledních týdnů před odletem. Do zámoří poletím nějak začátkem září.“

Bylo pro vás zvláštní zahrát si zápas v průběhu léta?

„Popravdě, když počítám exhibici, tak jsem byl už potřetí na ledě. Nebylo to tedy tak špatný, jako kdybych šel poprvé. Bylo to docela dobrý. Samozřejmě se to neobešlo bez hrozného vedra, bylo to tak trochu těžší, ale naštěstí jsem to nezapomněl. Jsem však hlavně rád, že jsem se mohl vidět s kluky, navíc to bylo pro lidi.“

Při exhibici jste si vyzkoušel fotbalovou střelnici ale s bruslemi a na ledě. Co jste na to říkal?

„Bylo to poprvé a docela dobré. (usmívá se) Určitě bych to chtěl zkusit i v kopačkách. Samozřejmě jsem se soustředil hlavně na to, abych nehodil záda, ale byla to fakt sranda. Příště zkusím dát dohromady nějakou skupinku a zkusíme si to v kopačkách.“

