Kladno po oslavách zbrojí na extraligu. Získalo Stacha, zůstane Plekanec? | iSport.cz

Bývalý střelec Plzně se po třech letech strávených na západě Čech vrací do mateřského Kladna, v jehož dresu si v sezoně 2015/16 v první lize připsal rekordních 91 kanadských bodů za 25 gólů a 66 asistencí. Stach měl přitom původně od Indiánů namířeno do Sparty, se kterou již měl podepsaný kontrakt. Z osobních blíže nespecifikovaných důvodů však smlouvu na začátku přípravy ukončil a vrátil se domů.

„Jsem strašně rád, že jsem se sem mohl vrátit. Znám tady prostředí i spoustu kluků. Když se naskytla možnost návratu, byla to volba číslo jedna. Je fajn, že jsme se domluvili a myslím, že to bude fungovat. V Kladně jsem hrál asi svůj nejlepší hokej v kariéře. Vždy jsem snil o tom, abych si za Kladno zahrál extraligu,“ řekl Stach pro klubový web po svém kladenském comebacku.

Vedení Rytířů příchod prvoligového rekordmana poprvé oficiálně oznámilo na charitativní akci CASINO NIGHT, kde si podobně jako v NHL hráči zahráli poker s fanoušky. Při této poslední postupové oslavě se Kladnu povedlo díky aukci hraných dresů vybrat skoro 160.000 korun na dobročinné účely. Oslavná nálada už ale pominula, nyní všichni hráči i celé Kladno vyhlíží start extraligového ročníku 2019/20, který pro mužstvo začíná v pátek 13. září na ledě mistrovského Třince.

Na obnovenou premiéru v elitní soutěži se již nemůže dočkat kapitán Jakub Strnad. V dresu Rytířů zažil extraligu, pád do první ligy a následných pět let bojů o návrat, který se mu s mužstvem povedl až v již uplynulé sezoně. „Myslím, že jsme postup oslavili skvěle, na moje poměry ty oslavy byly až neobvyklé, jako bychom vyhráli titul. Euforii už jsme ale vypustili. Nyní se musíme připravit na extraligu. Bude to asi trochu nezvyk, ale je to obrovská motivace,“ prozradil kladenský patriot.

Strnad a dalších 11 hráčů, kteří po vybojování extraligy pokračují v Kladně, nechtějí být mezi elitními českými týmy do počtu. „Odmítáme být nějakým outsiderem. Pro všechny je to šance se ukázat a posunout se dál,“ ujišťuje vůdce kladenské kabiny. Přál by si, aby se zachovalo co největší jádro z úspěšného kádru. Už nyní je však jasné, že mezi Rytíři nebude pokračovat ofenzivně laděný bek Jiří Říha, kterého ulovil Litvínov. Podepsáno v Kladne zatím nemá ani kanadský zadák Brendon Nash.

Velké otazníky stále visí i nad klíčovými hráči Kladna v baráži. Nestárnoucí Jaromír Jágr sám přiznal, že ještě vůbec neví, jestli bude pokračovat na ledě. „Nevím, jestli budu už skoro v 48 letech ještě stíhat extraligové hráče. Pokud ale znovu půjdu na led, musím vědět, že nebudu do počtu,“ přiznal klubový boss. Zatím velmi nejasná zůstává budoucnost spojení mezi Rytíři a Tomášem Plekancem. Nejproduktivnější hráč poslední baráže o extraligu své další plány neodtajnil.

„K této situaci se zatím nemůžu vyjadřovat. Tomáš odcestoval do Kanady, kde řeší svoje rodinné věci. Tuším, že se vrátí v půlce července. Hokej je sice krásná věc, ale rodina je důležitější, my to tak bereme. Budeme respektovat jakékoliv Tomášovo rozhodnutí, až se vrátí,“ řekl Jágr, který svého parťáka z útoku rozhodně nehodlá přemlouvat. Kladenský matador ale věří, že se domluví. Pokud ne, bude Plekancovo rozhodnutí respektovat. Spekuluje se totiž, že o bývalého reprezentačního kapitána velice stojí brněnská Kometa.

