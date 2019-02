Proč se sešly? Tenisová hvězda Serena přijala pozvání vévodkyně Meghan

Na Manhattanu nastal pořádný rozruch. Dámy si naplánovaly večeři v luxusní restauraci Ralph Loren Polo Bar na Páté Avanue, kam rád zajde i americký prezident Donald Trump. Tentokrát ale dorazila členka královské rodiny.

Vévodkyni Meghan, která je v sedmém měsíci těhotenství, doprovodila do podniku početná ochranka. Následně přijely i další slavné ženy Serena Williamsová či Abigail Spencerová. V restauraci pak strávily tři hodiny a tenistka s vévodkyní se vydaly do svého hotelu The Mark v Upper East Side.

Akce byla plánována několik týdnů dopředu. Meghan přiletěla na pětidenní výlet do New Yorku tryskáčem právě kvůli kamarádkám, které pro ni uspořádaly takzvanou Baby shower, což je těhotenský večírek.