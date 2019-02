Král Alex jako v nebi. Posila Slavie miluje dvě sexy královny!

Až Alex Král (20) v belgickém Genku vyrazí do odvety prvního kola play off Evropské ligy (od 21:00 vysílá ČT Sport, v Edenu se hrálo 0:0) bude muset potěšit dvě blonďaté dámy. »Královnu matku« a královnu svého srdce.

Ty dvě ženy byly jako bonus v balíčku 30 milionů korun, za které si sešívaní středopolaře Krále pořídili z Teplic. Obě jsou tuze odvážné a umějí se svými vnadami jaksepatří pochlubit. Ňadra dmoucí, to je jejich doména. Mamka Ljubica by v pětačtyřiceti letech (!) mohla zaútočit na titulku Playboye. Figuru rajcovní šťabajzny si udržuje v posilovně, což komentuje slovy: „Posouvám hranice, věk není problém.“ Alexovi říká: „Nej synáček,“ a jeho milou Markétu čestuje poklonou: „Máš krásné nohy, moc ti to sluší.“

A jsme u synovy lásky. Markéta umí kromě modelingu na Maledivách i jízdu na koňském hřbetě a na nadupané motorové čtyřkolce pod Řípem. Je to mlaďounká slečna, její tělo je pevné, pružné, plné vášně a mysl nespoutaná. „Našla jsem někoho, kdo uklidní moje bouře,“ napsala o Alexovi zamilovaně Markéta. No, mládenče, čeká tě v Cristal Areně u Albertova kanálu v červenobílém triku nelehká rachota. Na postup a na prémii 28 milionů korun z kasy UEFA čekají fanoušci i dvě tvé královny.