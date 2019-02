Hokejový veterán Hlinka v pořadu Se Simonou: Jágr mě lákal na Kladno | iSport.cz

Po předchozí sezoně se rozloučil se Spartou i hokejem. Jaroslav Hlinka si myslel, že to byla jeho poslední kapitola kariéry, ale nakonec se příběh rozroste ještě o další pokračování.

„Ve Vrchlabí trénuje bratr Honzy Hlaváče. Volal mi před Vánocemi, jestli to k nim nechci jít zkusit. Nejdřív jsem říkal ne, a pak mi týden na to volal Jarda Bednář, že do toho půjde, a jestli to s ním nechci zkusit. Tak jsem na to kývnul,“ prozradil Hlinka v pořadu Se Simonou, proč se vrátil zpátky na led.

Hokejové hvězdy ve druhé lize. Hlinka a Bednář naskočili za Vrchlabí 1080p 720p 360p REKLAMA

Ve třetí nejvyšší soutěži si za sedm startů připsal pět bodů (1+4) a v zápětí se ozval klub jeho srdce Sparta, jestli se nechce do týmu vrátit. „Zatím jsem domluvený jen na výpomoc. Začnu s klukama trénovat a připravovat se a uvidím, jak se ta situace vyvine,“ řekl dvaačtyřicetiletý hráč, který už nevěřil, že ještě obleče výstroj a vrhne se do soutěžního zápasu.

Přitom nabídek měl loni po sezoně dost, ale všechny odmítal. „Tři nebo čtyři nabídky jsem měl z extraligy. Přišly v době, kdy jsem si nedovedl představit, že se vrátím. Udělal jsem dobře. Necítil jsem se, že bych byl přínosem. S Jardou Jágrem jsem taky mluvil, ale nenaléhal na mě. Ani jemu jsem nekývnul,“ uvedl Hlinka a připravuje se na definitivní konec kariéry. „Myslel jsem si, že mi hokej bude chybět víc. Čas nadešel a tělo je tak unavený, že už mi to tolik nechybělo.“