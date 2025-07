Zemřel jsem čtyřikrát, jednou na 20 sekund, říká Askren. Je po transplantaci plic

Poslední týdny se internetem šířily zprávy o kolísavém stavu Bena Askrena, který zápolil se zápalem plic a stafylokokovou infekcí. Sám bojovník a olympionik pak ve středu z lůžka pozdravil fanoušky a poodhalil, čím si prošel.

Někdejšího šampiona prestižních světových lig a veterána nejslavnější UFC změnila zákeřná nemoc k nepoznání. Z dříve robustního bijce na videu čiší vyčerpání. Čerstvý čtyřicátník s výrazně propadlými tvářemi se přesto snaží o směv.

„Musel jsem si přečíst deník mé ženy, abych vůbec věděl, co se dělo. Od konce května si totiž nic nepamatuji, nemám ani sebemenší tušení,“ povídá Askren. „Při čtení jsem si říkal, že to je jako z filmu. Zemřel jsem jen čtyřikrát, jednou jsem byl mrtvý celých dvacet sekund. To asi není ideální, že? Teď tem po transplantaci obou plic a zdá se, že to nejhorší mám za sebou,“ pokračuje.

Bojovník přezdívaný „Funky“ celou kariéru od top zápasnické americké ligy NCAA, přes olympiádu roku 2008 až po skvělou MMA kariéru vždy oplýval humorem a optimismem. Ten si drží i teď, byť mu současný stav nijak nenahrává. „Pomalu zas nabývám na síle. Včera jsem byl na váze a mám šestašedesát kilo. Tolik jsem naposledy vážil v patnácti. Během měsíce v nemocnici jsem zhubl asi pětadvacet kil,“ tvrdí.

Zprávy o vážnosti Askrenově nemoci sjednotili světovou MMA scénu. Podpořili jej nejen kolegové z komunity zápasu a UFC, ale také někteří bývalí soupeři včetně Jakea Paula. „Nejvíc pro mě znamená, kolik lásky jsem od vás všech cítil. Bylo to skoro jako bych měl svůj vlastní pohřeb. Tolik lidí sdílelo příběhy se mnou a povídalo, jaký jsem, a jak si mě váží. Moc si toho vážím,“ usmál se.