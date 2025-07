Málek míří po třech letech ve Finsku do zámoří. Co ho čeká na farmě Devils?

NHL je mu zase o ždibec blíž. Český brankář Jakub Málek se po konci ve finském Ilves oficiálně přesouvá za oceán, po letní pauze začne s největší pravděpodobností v kleci Utica Comets z AHL. Práci pro zálohu New Jersey nebere třiadvacetiletý talent na lehkou váhu, protože po sezoně mu vyprší nováčkovská smlouva s Devils. „Všechno je otevřené. Bude klíčové se ukázat v hlavním tréninkovém kempu, zanechat co nejlepší dojem a doufat,“ pověděl gólman pro deník Sport.

Ve 20 letech se Málek odhodlal k odvážnému rozhodnutí, vydal se na zkušenou do Skandinávie. V Tampere úspěšně navázal na odkaz mistra světa Lukáše Dostála. Česká naděje má za sebou tři vydařené sezony, vysloužila si dokonce sedm zápasů na reprezentační scéně. Čtyřikrát kroměřížský rodák absolvoval rovněž rozvojový kemp Devils. Postupný progres ho nyní zavádí na farmu do AHL.

„Těším se moc. Bude to pro mě něco nového. Jsem rád, že se dostanu zrovna do takového týmu. Sám jsem zvědavý, co se stane. Ve Finsku jsme měli tříletou smlouvu postavenou dobře. Teď přecházím do zámoří, což byl i původní plán. Budu se ubírat směrem k USA,“ vyprávěl nadšeně Málek.

Jaká je situace v brankovišti Devils?

Naskočit v lize ze všech nejslavnější nebude hned v dalších měsících snadný úkol. Neotřesitelnou jedničkou Devils je momentálně Švéd Jacob Markström, který vstupuje do posledního roku kontraktu. Zůstává i náhradník Jake Allen, New Jersey chtělo na druhém gólmanovi ušetřit, a tak mu po otevření trhu s volnými hráči nabídlo dlouhou pětiletou dohodu s průměrným platem 1,8 milionu dolarů. Jednocestnou smlouvu má navíc také trojka Nico Daws.

Jeden nikdy neví… Brankoviště Devils pochopitelně může postihnout rozsáhlejší marodka. Zatím jsou ovšem karty zamíchané podle jasně daného schématu. A Málek chápe, že největší trumfy drží v lapačkách jiní.

„V organizaci budou tři gólmani na jednocestné smlouvě, takže dostat se nahoru bude o něco složitější. Ale není to pro mě nějaká výrazně špatná zpráva, počítal jsem s tím. Tvrdilo se, že Allen by podepsat neměl, začaly vylézat spekulace, že by místo něj mohli přijít k Devils jiní gólmani. Nakonec jsem ale rád, že jako starší brankář zůstává,“ rozebrala někdejší opora Vsetína aktuální stav v New Jersey.

Finové jsou chladní, někdy bez emocí

Ve Finsku zažil Málek dobré i špatné. Zamrzelo ho, že prakticky nedostal šanci v rozlučkovém play off. Zkušenosti ho nicméně posunuly vpřed. Vypiloval klidný projev mezi tyčemi, zvykl si na rychlejší hokej a poznal odlišnou mentalitu i národ, který vnitřní pohnutky obvykle neventiluje. V jistých situacích se takový přístup může brankáři hodit.

„Dokážu z toho čerpat. Některé věci jsem sice nevnímal jako úplně nejlepší, ale nechci být specifický. Každopádně můžu podepsat, že Finové jsou chladní, někdy bez emocí, na což my Češi nejsme zvyklí. Na druhou stranu je super, jak jsou klidní, když se člověk necítí nejlíp. Můžete si promluvit s kamarádem, a nemusí být žádný psycholog, abyste zjistili, že jste najednou v pohodě. Mně finský národ přirostl k srdci, těším se i na Ameriku,“ vylíčil Málek.

Od Devils už nafasoval novou výstroj, aby mohl od září začít předvádět působivé zákroky a křikl si o pozvánku mezi elitu. Mnoho času zaujmout mít nebude, byť vedení samozřejmě Čecha sledovalo už na předchozí štaci u Ilves. A třeba si pozornost ukrade dalším vstřeleným gólem, tak jako se mu to povedlo před necelými čtyřmi lety ve vsetínském dresu.

„Už je to trošku zapomenuté, budu muset brzy dát nějaký další. Ať je zase o čem mluvit,“ zasmál se Málek. „Je dobré na další smlouvu nemyslet, soustředit se čistě na hokej, protože když mi půjde, kontrakt se od toho bude odvíjet. Až bude potřeba, doufám, že si možná Devils vzpomenou právě na mě. Abych dostal povolávací rozkaz.“

Málek v Ilves Tampere

Sezona Zápasy Gólový průměr Úspěšnost (%) 2022/23 22 2,15 90,3 2023/24 27 2,32 91,5 2024/25 33 2,09 91 Celkem 82 2,18 91

8 - Tolik čistých kont udržel Jakub Málek za dobu svého působení ve finské nejvyšší soutěži.