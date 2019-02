Serena a Meghan na párty v nejdražším hotelovém pokoji v Americe: za co utrácely?!

Celebrita, kam se podíváte. Před hotel The Mark na Upper East Side v New Yorku přijížděla jedna známá žena za druhou. Na baby shower (těhotenský večírek) vévodkyně Meghan Markle dorazily kromě tenistky Sereny Williamsové i manželka herce George Clooneyho Amal, televizní hvězda Gayle Kingová nebo módní návrhářka Jessica Mulroneyová.

Nejluxusnější apartmá v USA

Všechny dámy přinášely dary pro budoucí maminku Meghan a především jejího potomka, který přijde na svět už za dva měsíce. Párty se pořádala v tom nejhonosnějším a největším apartmá ve Spojených státech amerických, jež na jednu noc stojí 75 tisíc dolarů (1,7 milionu korun)! K dispozici mají hosté pět ložnic, šest koupelen, dvě pracovny, velký obývací pokoj s krbem, kuchyň či dvě velké terasy s výhledem na Central Park.

Prolétala skoro 6 milionů korun

Z Londýna do New Yorku přiletěla vévodkyně Meghan v pátek soukromým tryskáčem Gulfstream G450. Cesta tímto privátním letadlem vyjde na 125 tisíc dolarů (2,8 milionu korun) a stejnou částku musela vydat i za středeční cestu zpět do Anglie. Kensingtonský palác musel uklidnit „poddané“, že cesta do Ameriky byla financována ze soukromých zdrojů.

Po přistání pro vévodkyni přijely dva SUV vozy, aby mohly být odvezeny všechny dary a zavazadla.