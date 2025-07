Odcházející pardubický talent věří šanci v Boleslavi: Sedí ke mně styl Vémoly

Patřil k nejzajímavějším mladým hráčům Pardubic. Jen cesta do hlavního týmu byla zabetonovaná věhlasnými jmény. I proto Jakub Lichtag (23) volí úkrok do Mladé Boleslavi. U Bruslařů má naplno rozbalit, co východočeští fanoušci stihli nasát po menších doušcích v minulé sezoně, kdy talent za A tým odehrál 33 zápasů včetně deseti v play off. Že se pro něj nenašel větší prostor? „Tak to je. V Dynamu jsou ambiciózní, chtějí tituly,“ říká bez zášti v rozhovoru pro deník Sport a web iSport. Roční iSport Premium nyní za zvýhodněnou cenu >>>