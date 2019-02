Rosický promluvil o svých zraněních: Nejsem jako každý normální člověk

Kvůli zranění podkolení šlachy přišel Tomáš Rosický před skoro jedenácti lety o EURO 2008 a přes rok si nezahrál fotbal.

„Jakmile jsem měl zasaženou šlachu nebo sval se šlachou, tak jsem s tím měl obrovské problémy. Mám to hojení jiný, než každý normální člověk. Honza Koller by měl sval zahojený za týden a u mě by to trvalo třeba i dva měsíce,“ povzdechl si Rosický ve studiu směrem k vedle sedícímu kamarádovi Kollerovi.

„Čím to je? Takový jsem já. Údajně za to mohou geny,“ řekl bývalý reprezentační kapitán. I jeho bratr Jiří musel kvůli podobným problémům předčasně skončit s profesionální kariérou. Možná by Rosický nebyl tak často zraněný, kdyby hrál v teplejších klimatických podmínkách, než jaké panují v Německu a Anglii.

„Bylo by to lepší. V Dortmundu, kde jsem byl od 20 let, tak mi nakládali docela solidním způsobem a to se taky projeví,“ upozornil Rosický. Deset let pak pociťoval tvrdost anglického fotbalu v dresu Arsenalu. „Anglie byla fantastická. Tam když člověk jednou je…“ zasněně pravil geniální záložník, proč nechtěl přestoupit například do Španělska.

„Ten fotbal tam ale bolí. Devadesát minut tam hraješ, ne jako třeba ve Španělsku, kde si to strkají posledních dvacet minut. Ale v Anglii se jezdí pořád,“ řekl Vladimír Šmicer, který zářil v dresu Liverpoolu.