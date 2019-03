Český Beckham vzpomíná na slávu a luxusní auta: Plnil jsem si sny

Když se ohlédnete zpátky, splnil jste si v kariéře všechno, co jste chtěl?

„Když se podívám zpátky, tak jsme spokojený. Člověk si ale i řekne, že mohl dokázat víc. Nelituji ale ničeho.“

Co považujete za svůj největší úspěch?

„Vítězství reprezentace do 21 let na mistrovství Evropy. Potom EURO, kde jsme skončili třetí. Byla to ale škoda, protože tam jsme měli na finále. Pak ještě vítězství v Anglickém poháru.“

Chybí vám profesionální fotbal?

„Před časem jsem skončil v první lize v Dukle. Ještě jsem v lize mohl v klidu hrát, ale nechtěl jsem za každou cenu jít do nějakého klubu v šestém kole, kde by se musely dohánět body. Proto jsem souhlasil s tím, že se vrátím do Radotína, kde se hraje 3. liga. Trochu mi ten velký fotbal chybí, ale třeba se nám podaří postoupit do 2. ligy. Máme to jako jeden z cílů a tím bych se tak trochu do toho velkého fotbalu vrátil.“

Říkalo se o vás, že jste takový český David Beckham. Nestýská se vám po té slávě?

„Já si tak ani nepřijdu a nemyslím si, že to bylo tak horký. Nic takového jsme v hlavě ani neměl. Šel jsem si za fotbalem, protože mě bavil a dělal jsem vše pro fotbal. To, co přišlo s tím, bylo už něco navíc.“

Co vám dala sláva? Bavilo vás to vůbec?

„Samozřejmě že ano. Lidé vás poznávají. Nikdy jsem si na to nepotrpěl. Někdy je to i nepříjemné a má to i obrácenou stranu. Lidi u nás nejsou vždycky pozitivní, takže bylo spoustu závisti, a pomluv. Pak člověk pochopí, jací jsou někteří lidé doopravdy.“

Změnilo vás trochu, když jste začal vydělávat velké peníze?

„To mě tak nezměnilo a ani ta sláva. Dělal jsem vše kvůli fotbalu.“

Mohl byste v tomto směru poradit mladým fotbalistům?

„Je to hodně těžký. Záleží na člověku, jak byl vychovaný, a jaké má cíle. Já byl vychovávaný přísně, a abych byl slušný. To je základ a pomůže to pak i v budoucnosti. Důležité je myslet jen na fotbal. Kolem je spoustu lákadel jako diskotéky a lepí se na vás nesprávní lidé. Důležité je se tomu vyvarovat.“

Často jste si kupoval i drahá auta jako Rolls Royce nebo Lamborghini. Které bylo nejlepší?

„Vyzkoušel jsem strašně moc aut. Měl jsem jich asi patnáct nebo dvacet. Byl jsem mladý a chtěl si splnit sen. Dneska už to pro mě není důležité. Mám auto jako přemisťovadlo z bodu A do bodu B. Nejvíc spokojený jsem byl se značkou Bentley a teď mám škodovku.“

V jaké zemi, kde jste hrál, se vám nejvíce líbilo?

„Každá z těch zemí, kde jsem hrál, jsem nějakou dobu žil. Ať to byla Itálie, Rusko nebo Anglie. Všude to mělo něco do sebe. Nejvíce se mi líbilo v Rusku, kde jsem strávil dvanáct let a přirostlo mi to tam k srdci.“

Jaký je život v Rusku?

„Když jsem tam přišel, tak mi spoluhráči říkali, že je to hodně o zvyku. Když jsem tam byl poprvé, tak jsem si řekl, že to bude hodně těžký. Po půl roce jsem si zvykl a nedám na Rusko dopustit.“

Vy jste byl pověstný i tím, že neholdujete pivu.

„Když jsem byl mladý, tak mi nechutnalo. Ve dvaceti jsem hrál v Itálii, a tam to bylo spíš o víně. Trvalo mi strašně dlouho, než jsem se naučil pít pivo. Teď na něj nedám dopustit.“

Vyučil jste se jako řezník, jak máte blízko k tomuto povolání?

„Tahle práce už mě neláká, ale pořád mám moc rád uzeniny a jím je denně, což na sportovce moc nepasuje, ale takhle funguju celou kariéru. Na rozdíl od Pavla Horvátha jsem neměl problém s váhou.