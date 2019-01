Jiránek válí v Radotíně: Druhá liga nás láká. Co říká na kouče D. Jarolíma? | iSport.cz

S fotbalem prošel svět a sedm let patřil do reprezentace. Teď je Martin Jiránek zpátky doma. V místech, kde s fotbalem začínal. „Zase v Radotíně, kruh se uzavřel,“ usmívá se vážený veterán, když přijde řeč na jeho první půlrok v místy divoké třetí lize. Kvůli práci dál sleduje i elitní fotbal, který komentuje na stránkách deníku Sport a na iSport TV. Má za sebou první půlrok a už vyhlíží jarní start FORTUNA:LIGY.

Baví vás to před kamerou?

„Je to pochopitelně něco úplně jiného než si zavázat kopačky a vyběhnout na hřiště, ale taky to má něco do sebe.“

Jak na vás reagují lidé z fotbalu? Dostáváte pochvaly?

„Od kamarádů slýchám, že je to dobrý. Hlavně proto, že všechno říkám na rovinu. Můžu si to dovolit, už nejsem na nikom závislý. Nemusím se hlídat.“

Je složité být pořád originální?

„Neříkám, že se někdy neopakuju. Třeba situace Sparty na konci podzimu byla pořád stejně zoufalá, nic moc nového už tam nešlo vymyslet. V globálu je fotbal naštěstí dost pestrý, skoro každý víkend se stane něco zajímavého, co se dá dobře okomentovat.“

Jste po prvním půlroce ve studiu jistější? Jedete všechno na první dobrou?

„Na začátku jsem byl trochu vykulený z nového prostředí, ale brzy jsem se dostal do pohody. Byl jsem i na Lize mistrů v O2 TV, s každým dalším natáčením se cítím líp a líp. Možná tohle pro mě jednou bude směr, kterým se vydám nastálo.“

A co formulování myšlenek? Máte odpověď po ruce hned?

„S tím jsem nikdy neměl problém. Pravda, někdy mluvím rychle a nemusí mi být dobře rozumět.“ (usmívá se)

Ale kolegové si vás chválí.

„To mě těší. Třeba kluci střihači mi říkali, že do natočeného materiálu ani nemusí moc sahat. Nekoktám, neblekotám a nedělám přemýšlecí pauzy ve stylu ééé…“