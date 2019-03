Nepřítel všech! Kyrgios spustil peklo kvůli bolístce. Za**aný lidi, běsnil

Kyrgiose temperamentní Mexičané vypískali hned při vstupu do arény, o pár minut už hlučeli tak, že byli slyšet až v Miami. To, když si Australan za stavu 0:0 a 40-40 požádal o ošetření ruky, kterou si odřel v jedné z výměn. Show začala!

„Šílený,“ bručel rodák z Canberry, který bebíčka na svém těle nesnáší. To už byl vyloženě v nepřátelském prostředí. „Co se sakra děje s těmihle za**anými lidmi?“ nechápal nenáviděný host, jehož hlas zachytily ruchové mikrofony.

Rozhodčí se nerozvážného mladíka snažil uklidnit, což se mu ne tak zcela povedlo. „Mám krev na celé ruce, brácho! Co chceš, abych dělal? Je to fakt šílený. Nechceš, abych s tím hrál, že ne?“

Přestože to nebylo poslední Kyrgiosovo ošetřování (později ho doháněly křeče), byl to on, kdo slavil postup. Ke cti mu slouží alespoň to, že výjimečně neurazil svého švýcarského soka, jemuž před čtyřmi lety v průběhu mače z ničeho nic vpálil, že mu přítelkyně Donna Vekičová spí s krajanem Kokkinakisem, za což později dostal pokutu v přepočtu bez mála čtvrt milionu korun!

Australan se v zápase o finále utká s Američanem Isnerem.