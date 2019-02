Nemá respekt! Zlobivý Kyrgios vytočil Nadala, podával spodem i provokoval | iSport.cz

Kyrgios ovládl takřka ztracený zápas, ve kterém Nadalovi mimo jiné utekl ze tří mečbolů. Vypjatý duel nabídl spousty emocí, což v zápasech excentrického Australana bývá častým jevem. Favorizovaný Nadal, který turnaj v Mexiku v minulosti už dvakrát vyhrál, nezvládl koncovku zápasu. V závěrečném tiebreaku už vedl 6:3, Kyrgios ale zachránil situaci, vyhrál 8:6 a po závěrečné výměně padl v euforii na zem.

Poražený Nadal v sobě jen těžko dusil naštvání. Kyrgios se celý zápas hlasitě pozbuzoval, diskutoval s rozhodčím, gesty provokoval publikum. Jedním z negativních vrcholů bylo, když si dovolil podat spodem, čímž šokoval překvapeného soupeře.

Fanoušci i kvůli chování nezbedného Australana celý zápas hnali Nadala. V momentě, kdy Kyrgios vyhrál poslední míček, diváci pískali. Australan si nejdřív přiložil prst k ústům, pak zase diváky popichoval, aby pískali ještě hlasitěji.

Jinak ale zápas nabídl úžasný tenis, kde Kyrgios předvedl kvality skvělého hráče s mimořádným potenciálem. "Je to hráč s ohromným talentem," prohlásil zklamaný Nadal po prohraném duelu. "Může vyhrát grandslam a pohybovat se na vrcholu žebříčku. Ale existuje důvod, proč je zatím tam, kde je," prohlásil na adresu aktuálně 72. hráče světového pořadí. "Postrádá respekt k veřejnosti, soupeřovi i sobě samému," pokáral španělský bojovník mladšího rivala.

