Tři esa pro United! Obrozený tým už myslí na posily, chce Rakitiče i talent | iSport.cz

9 vítězství, 2 remízy, žádná porážka. To je ligová bilance „rudých ďáblů“ pod vedením usměvavého Solskjaera. Norský trenér před Vánocemi nahradil Josého Mourinha a tápající mužstvo zase naučil vyhrávat. Přes Arsenal a Chelsea se United navíc probili i do čtvrtfinále tradičního FA Cupu, nezvládli pouze osmifinálový souboj s Paris St. Germain v Lize mistrů.

Ovšem jinak všechno šlape skvěle. Stále reálnější obrysy proto dostává varianta, že by podle původního plánu jen dočasný kouč Solskjaer mohl Manchester řídit z lavičky i dál. Proč měnit něco, co funguje, že?

Britský server TalkSport přišel se třemi jmény, která by kabinu United od příští sezony mohla rozšířit. Prvním z nich je mladý obránce Aaron Wan-Bissaka z Crystal Palace. Jednadvacetiletý bek je považován za jeden z největších talentů anglického fotbalu, na kontě už má 32 startů v Premier League. A v současném ročníku nastupuje na pravém kraji obrany aktuálně čtrnáctého týmu ligy pravidelně.

United by jeho příchod zapadal do určité generační obměny, vždyť Ashleymu Youngovi, který na téhle pozici nastupuje nejčastěji, je už třiatřicet. V létě 2020 mu navíc končí smlouva. Další variantou je stejně starý Antonio Valencia, jehož trápí zranění a v sezoně stihl jen pět ligových utkání. A pak už zbývá jen devatenáctiletý Portugalec Diogo Dalot.

Druhé uvažované jméno by mělo posílit střed obrany, místo, které je považováno za jednu z největších slabin současného kádru. A nejde o žádnou malou rybu, neapolský Kalidou Koulibaly platí za špičkového stopera.

Hlavní scout Manchesteru Jim Lawlor měl sedmadvacetiletého Senegalce sledovat přímo v Itálii a klub si uvědomuje, že by musel sáhnout hodně hluboko do kapsy. Mluví se dokonce o částce 90 milionů liber (téměř 2,7 miliardy korun), čímž by padl rekord Virgila van Dijka. Ten loni v zimě zamířil ze Southamptonu do Liverpoolu za 75 milionů liber (zhruba 2,19 miliardy korun) a stal se nejdražším obráncem fotbalové historie.

A třetí borec v hledáčku United? Ivan Rakitič z Barcelony! Pozice třicetiletého Chorvata v katalánském klubu by totiž v létě mohla oslabit příchodem šikovného Frenkieho de Jonga z Ajaxu. "Red devils" se o vicemistra světa ze šampionátu v Rusku prý zajímali už v minulosti, dojde na přestup teď?