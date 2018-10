Flákači Kyrgiosovi zase domlouval rozhodčí: Nemáš na to právo

První set vyhrál, ale pak se Nicku Kyrgiosovi všechno zbortilo. Australan proti Američanu Bradleymu Klahnovi, až 104. hráči žebříčku, prohrál těsný druhý set a ve třetím už nestačil. A znovu to vypadalo, že se na kurtu nevydal ze všech sil. Myslel si to minimálně francouzský rozhodčí Damien Dumusois, s nímž se Kyrgios dostal na kurtu do otevřené hádky.

Když se Australan chystal na kurt, rozhodčí ho oslovil.

„Nicku?“

„Co?“

„Tohle bylo vážně hraniční.“

„Cože? Nemáte mi právo říkat, že hraju špatně.“

„Jen říkám, že to bylo hraniční,“ trval na svém sudí.

Později, když Kyrgios dal eso, z kurtu se otočil na umpire a zahlásil: „Bylo tohle taky hraniční?“

Kyrgios má v Šanghaji problémy každoročně. Před dvěma lety demonstrativně odchodil zápas s Němcem Mischou Zverevem, jednou se dokonce vydal z kurtu, ještě než dopadlo soupeřovo eso. Navíc urazil diváka a ATP mu za to udělila distanc a pokutu ve výši přes 40 000 dolarů (necelý milion korun).

Kyrgios pak prohlásil, že si z turnaje vybral „snadnou cestu ven“.

„Nikomu nic nedlužím. Když se vám to nelíbí, nežádal jsem vás, abyste se na to dívali. Prostě jděte pryč,“ řekl po zápase Kyrgios.

Vloni dostal Kyrgios v Šanghaji pokutu 10 000 dolarů (asi 225 000 korun) za nesportovní chování.