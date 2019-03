Porod, svatba, boj o olympiádu. Vodního slalomáře Prskavce čeká životní sezona

Jak probíhala příprava v Austrálii?

„Trénink byl dobrý. Letos jsem tu absolvoval i dva závody. Neměl jsem tam moc pauzy. To trénování mě už ke konci docela bolelo, ale myslím, že jsme udělali kus práce. Nepřišlo žádný zranění ani nemoc, což považuji za úspěch. V Austrálii jsem spokojený. Strávil jsem tady celkem rok a půl života.“

Byla s vámi i těhotná snoubenka Tereza?

„Ano byla. Přistáli jsme 8. ledna. Pět dní jsme měli takovou dovolenou z důvodu aklimatizace. Vyrazili jsme za našim známým Australanem. Žije v místě mezi Sydney a Gold Coast. Viděli jsme tam exotická zvířata, fotili se s hadem a ještěrkou, projezdili jsme si pláže. Je to tam méně obydlené a nikdo tam skoro není. Je to krásné si takhle projít nebo proběhnou po pláži. Byli jsme i na paddleboardu. Takže taková aktivní dovolená.“

Pak už jste zase naskočil do tréninkového režimu.

„Ano. Navíc snoubenka byla v Austrálii jen na měsíc, a pak musela odletět, protože létání se v jiném stavu moc nedoporučuje. Navíc je to na druhé straně světa.“

Poletíte společně i příští rok, když budete mít miminko?

„Plánujeme to tak. Uvidíme, jak to bude malý snášet. Tomu to pak podřídíme.“

Partnerka s vámi stále cestuje. Nezmění se to po narození dítěte?

„Naštěstí závody Světového poháru bývají blízko Česku. Letos třeba budou v Německu nebo na Slovensku, takže klidně mohou jet se mnou. Tereza pracuje z domova, takže se mnou může být kdekoliv ve světě.“

Čeká vás velký rok. Porod, svatba a souboj o olympijské hry. Z čeho jste nejvíc nervózní?

„Nejvíc z toho, aby se nic nepokazilo a malý byl co nejzdravější.“

Chystáte se být přímo u porodu?

„Terka by ráda a já samozřejmě taky, tak uvidíme. Budu dělat všechno proto, abych tam mohl být. Je to ale na hraně s mistrovstvím Evropy, snad se malej neopozdí a budu tam moc být.“

Jméno už máte nejspíš vybrané?

„Bude to tradiční jméno naší rodiny. Bude už čtvrtý Jiří po dědovi, tátovi a mně. Chvilku jsme uvažovali o něčem jiném, ale ta tradice je tak dlouhá, že by ji byla škoda přerušit.“

A bude taky vodní slalomář?

„To se uvidí. Termín máme 20. května a já se narodil 18. Pokud by se narodil jako já, tak bychom mu snad museli vybrat jiný jméno, protože by to měl za trest. Stejné datum a místo narození, stejné jméno a možná i sport. To už by bylo moc. To pak asi budeme opravdu uvažovat o jiném jménu.“