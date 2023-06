Světový pohár ve vodním slalomu Praha 2023: program a vstupenky

Druhou zastávkou letošního SP ve vodním slalomu bude od 8. do 11. června kanál v pražské Troji, kde se závody světového poháru pojedou již podevatenácté. Nově je program čtyřdenní a finále kajakářů se tak jede už v pátek. Jaký je program SP ve vodním slalomu v pražské Troji a kde koupit vstupenky?

Program SP ve vodním slalomu 2023 Troja

Datum Čas Disciplína Čtvrtek 8. června 14:00 / 16:34 kvalifikace K1 ženy 15:08 / 17:23 kvalifikace K1 muži Pátek 9. června 8:00 / 10:02 kvalifikace C1 ženy 8:53 / 10:33 kvalifikace C1 muži 13:45 semifinále K1 ženy 14:50 semifinále K1 muži 16:49 finále K1 ženy 17:26 finále K1 muži Sobota 10. června 9:00 semifinále C1 ženy 10:05 semifinále C1 muži 11:34 finále C1 ženy 12:11 finále C1 muži Neděle 11. června 12:19 kayak cross - vyřazovací jízdy

Kajakářské finále netradičně už v pátek

Světový pohár ve vodním slalomu se v pražské Troji uskuteční už podevatenácté, poprvé však bude program čtyřdenní. Kajakářské finále se tak jede už v pátek. O rozšíření závodního programu o jeden den se pořadatelé dozvěděli v zimě. „Z mého pohledu je to nesystémové a pozdě. Přidělalo to práci, už byly rozjeté nějaké věci, ve kterých jsme propagovali termín, který nakonec neplatil. Mně se toto rozhodnutí z pohledu organizátora vůbec nelíbí. Tu akci to prodražuje a ne úplně o málo. Finále v pátek nejsou úplně šťastná,“ uvedl ředitel organizačního výboru Jiří Rohan.

Češi na SP ve vodním slalomu

K1 ženy T. Fišerová, A. Galušková, A. Hilgertová K1 muži J. Prskavec, V. Přindiš, J. Krejčí C1 ženy T. Fišerová, T. Kneblová, G. Satková C1 muži J. Prskavec, L. Rohan, V. Chaloupka Kayak cross ženy T. Fišerová, T. Kneblová, A. Hilgertová, V. Vojtová Kayas cross muži V. Přindiš, O. Tunka, L. Rohan, J. Krejčí

Vstupenky na SP ve vodním slalomu Praha-Troja

Vstupenky jsou v prodeji v síti Ticketportal, ve čtvrtek je vstupe do areálu zdarma, jednodenní vstupenky vyjdou na 200 Kč, třídenní od pátku do neděle je možné zakoupit pouze v předprodeji za 400 Kč.

Kde sledovat SP ve vodním slalomu z Troji živě?

Všechny semifinálové a finálové jízdy nabídne v přímém přenosu od pátku do neděle stanice ČT Sport.

Výsledky 1. zastávky SP ve vodním slalomu

Světový pohár odstartoval minulý týden v Augsburgu a o jedinou českou medaili se tam třetím místem postaral olympijský šampion Jiří Prskavec. Nezískal ji na kajaku, kde byl pátý, ale na kánoi, které se začal nově věnovat.

K1 ženy 1. Liliková (Něm.) 101,66 (0), 2. Hornová (It.) -4,29 (2), 3. Wolffhardtová (Rak.) -4,48 (0), ...6. Fišerová -7,75 (2), v semifinále 12. Hilgertová, 23. A. Galušková (všechny ČR). K1 muži 1. De Gennaro (It.) 90,71 (0 tr. sekund), 2. Clarke (Brit.) -2,98 (2), 3. Aigner (Něm.) -3,03 (0), ...5. Prskavec -4,32 (4), 6. Krejčí -4,79 (2), v semifinále 11. Přindiš (všichni ČR). C1 ženy 1. Foxová (Austr.) 105,04 (0), 2. Hugová (Fr.) -6,51 (0), 3. Liliková (Něm.) -7,06 (2), 4. Fišerová -11,05 (4), 5. T. Kneblová -11,24 (0), ...9. M. Satková (všechny ČR) -70,28 (54). C1 muži 1. Tasiadis (Něm.) 98,25 (0 tr. sekund), 2. Beňuš (SR) -3,08 (0), 3. Prskavec -3,19 (0), ...5. Chaloupka -5,07 (2), Rohan (všichni ČR) vyřazen v kvalifikaci. Kayak cross - ženy 1. Hornová (It.), 2. Sátilaová (Braz.), 3. Doriaová Vilarrublaová (And.), ...Vojtová a Hilgertová vyřazeny v semifinále, Fišerová vyřazena ve čtvrtfinále, Kneblová (všechny ČR) vyřazena v rozjížďce. Kayak cross - muži 1. Renia (Fr.), 2. Dougoud (Švýc.), 3. Clarke (Brit.), ...Přindiš vyřazen v rozjížďce, Krejčí, Tunka a Hradilek (všichni ČR) vyřazeni v kvalifikaci.

