Hvězdy F1 o smrti ředitele (†66). Včera jsme se procházeli, truchlí Vettel

Šestašedesátiletý Brit byl respektovanou a oblíbenou osobností, v F1 pracoval přes 40 let, 22 sezon působil v roli ředitele závodů. Měl dohlížet i na Velkou cenu Austrálie, zahajovací podnik letošní sezony v Melbourne. Zatím není vůbec jasné, kdo ho zastoupí.

„Včera jsem s ním mluvil, prošli jsme si spolu pár prvních zatáček trati. Nechápu, jak je možné, že tady Charlie najednou není,“ řekl Sebastian Vettel.

„Znal jsem ho dlouho, vždycky byl na straně pilotů. Jsou tady na jedné straně nějaké předpisy a na druhé pak my, jezdci. On byl vždycky výborným prostředníkem, kdykoli jste se ho mohli na cokoli zeptat,“ dodal německý jezdec Ferrari.

„Viděl jsem ho, jak mluví se Sebastianem a říkal jsem si, nebudu je vyrušovat, vždyť se s Charliem uvidíme v pátek na brífingu jezdců. Bohužel, to se už nestane,“ kroutil hlavou Polák Robert Kubica, který se do F1 vrací po osmi letech. „Je to strašně smutné, on byl ikonou F1, člověk, kterému jste mohli věřit.“

„Byl jsem v šoku, když jsem tu zprávu slyšel,“ napsal Lewis Hamilton. „Charlie toho udělal strašně moc pro náš sport, dal nám toho tolik! Odpočívej v pokoji,“ dodal pětinásobný světový šampion.

Šok použil i mladý Max Verstappen z týmu Red Bul. • Foto Instagram.com

Šok použil i mladý Max Verstappen z týmu Red Bul. „Před pár týdny jsem s ním strávil den v Ženevě, bavili jsme se o spoustě věcí. Nemůžu tomu věřit… asi bychom si měli užívat každého dne,“ řekl Nizozemec.

„V našem sportu málokdy potkáte tak mírumilovného a příjemného člověka. Zdá se nemožné najít za něj náhrad. Měl skvělý vztah k pilotům, byl to velký gentleman,“ míní Mexičan Sergio Pérez.

Bývalý australský pilot Mark Webber to shrnul za všechny: „Budeš všem chybět, kamaráde,“ napsal za svém instagramu.

Charlie Whiting a Mark Webber • Foto instagram

Šok tři dny před startem formule 1. Zemřel nejdůležitější člověk ředitel Whiting (†66)