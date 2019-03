Šéf Plzně Šádek si ukrojil z prémií: tohle je jeho kára za pět milionů!

Mercedes AMG GT 63 v matném lesku, který vyjde v plné palbě na 5 milionů korun! Kde na toho sakra drahého »medvěda« bývalý provozovatel diskotéky v Sokolově »Áda« vzal? Takhle, ve Viktorce se porcoval medvěd 800 milionů korun, jež klub na podzim vydělal v Lize mistrů, a rozdávaly se prémie.

„Jak jsme strašně moc vydělali, tak jsme i hodně moc rozdělili mezi hráče. Dostali to, co si zasloužili,“ prozradil Šádek. No a činovník Adolf si evidentně přišel také na své! Po právu, bez jeho bafuňářských fint, by totiž Západočeši nebyli tam, kde jsou.

Jo, tak v tomhle bouráku drandí po republice. Dnes ho čeká cesta do Teplic (od 18. 00 vysílá ČT 2) s nezbytným růžencem pověšeným na zpětném zrcátku. Bude ho potřebovat, neboť viktoriáni tam z posledních šesti zápasů vyhráli jen jeden a každá ztráta by jim ve rvačce se Slavií o titul notně uškodila.