Pekly koláče, prodávaly párky, teď mají ragbistky šanci na trofej | iSport.cz

„Budeme hrát nejenom pro sebe, ale i pro diváky, kteří nám pomohli sezonu zasponzorovat, bez nich bychom se neobešli,“ líčí reprezentační kapitánka Petra Křiklánová.

Ženské ragby má v Česku tradici už od roku 1984, nicméně oficiální reprezentace v klasickém ragby o patnácti hráčkách hraje teprve od roku 2013. Za tu dobu se stihla zúčastnit mistrovství Evropy, kvalifikace mistrovství světa a v Evropském poháru nastupuje už po třetí. Vloni se ale národní tým málem rozpadl.

„Unie se rozhodla celou patnáctkovou reprezentaci zrušit, protože na to neměli finanční prostředky,“ vysvětluje Křiklánová. „My je ukecaly, ať nám to nechají. Sponzorovaly jsme se samy.“

Tým zorganizoval crowdfundingovou kampaň České ragbistky hledají hrdiny, v níž vybraly přes 230 000 korun. Z prostředků zaplatily náklady na podzimní vítězné utkání Evropského poháru ve Švýcarsku a také soustředění před zápasem s Finkami. A vydělávaly si i jinak.

„Hodně nás to semklo. Společně jsme pekly, pak jsme prodávaly na dětských turnajích i chlapských zápasech koláče, buchty, párky, pivo, kafe,“ vypráví Křiklánová. „Angažovalo se v tom čtyřicet, padesát holek. Hrajeme pro všechny, za všechny ženské, co se o sebe takhle starají. Užíváme si to.“

Odměnou je sobotní mač s Finskem, v němž mají unikátní šanci vybojovat celkové vítězství v Evropském poháru, což je nejstarší mezinárodní soutěž ženského ragby, která se hraje už od roku 1988. Kdysi se jednalo o elitní soutěž, v současnosti hraje šest nejlepších zemí turnaj Six Nations, další čtyři týmy se účastní evropského šampionátu. Pod ním už je Evropský pohár, do jehož aktuálního ročníku se přihlásila jen tři družstva.

Češky na podzim vyhrály ve Švýcarsku a proti Finsku mohou získat titul. Kvůli zápasu si musí brát dovolenou, výjimkou není ani kapitánka Křiklánová, která pracuje jako přípravář staveb.

„S prací to není lehké. Dost často, když máme zápas, tak si bereme dovolené. Teď jsem si taky brala dovču. Kolegové mi fandí, přijdou i zafandit,“ vysvětluje Křiklánová. „Když vyhrajeme, bude to super, ukážeme všem, že ženské ragby je na vzestupu. I kdybychom prohrály a odehrály skvělý zápas, budu taky nadšená. Holky pro to udělaly všechno, hrozně moc se těšíme.“

V sobotu hraje i mužská reprezentace, která v rámci Europe Trophy od 14 hodin na stadionu Tatry Smíchov přivítá Nizozemsko.