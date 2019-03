Šíleně bolestivý nápad! Řepka bude fyzicky trpět několik hodin

Nedá si pokoj. Řepka propadl tetování a chystá se nechat si udělat další velkolepé dílo. Tentokrát ne na ruce či nohy, ale na záda. „Ano, plánuju tam poslední večeři Páně od Leonarda da Vinciho. On totiž málokdo o mně ví, že jsem věřící člověk. To se nikde nepíše, protože se to nehodí. Jsem ze silně věřící rodiny, chodil jsem od svých šesti let, od první třídy, pravidelně každou neděli do kostela,“ řekl Řepka v rozhovoru pro páteční přílohu Lidových novin.

Pokud k tomu opravdu dojde, bude to několikahodinová a velice bolestivá zkušenost. Proč ale zrovna tento motiv? „Protože vypovídá i o mém životě. U mého stolu taky sedělo hodně lidí a někteří z nich mě zradili. A teď u něj sedíme jenom dva, možná ještě pár dalších opravdových přátel. Bude to velké dílo, ale můj tatér o tom ještě neví,“ prozradil bývalý stoper Sparty.

Otázkou je, kde na to vezme peníze, když momentálně na každé ze svých dětí posílá výživné 500 korun a tvrdí, že je jinak bez koruny.