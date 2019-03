Strach jako o Čecha! Gólman po srážce chytal, pak padl bezvládný k zemi

Kolumbijský gólman utrpěl už v úvodu duelu po srážce se soupeřem zranění hlavy a po ošetření trval na pokračování ve hře. Ve 40. minutě ale padl na trávník a odnést ho z něj museli na nosítkách. Třicetiletého brankáře převezli do blízké nemocnice, kde se nepotvrdilo vážnější zranění. Krátce na to byl převezen na kliniku Pineta Grande, kde zůstane 24 hodin na pozorování.

"Naštěstí to není nic vážného," zvěstoval povzbudivé zprávy trenér Neapole Carlo Ancelotti. "Podstoupil vyšetření a nyní musí zůstal pod dohledem. Ale je v pořádku," dodal.

Concussion protocol in soccer: 1. Take a serious headshot in the 5th minute of the game. 2. Continue playing. pic.twitter.com/p7Lxfvxdq7

3. Collapse over half an hour later.



How they let Ospina stay in the game is beyond me. pic.twitter.com/DrH6UBRJDQ