Letošní Wimbledon je unikátní například v tom, že poprvé se v singlu radovali tenista z Itálie a tenistka z Polska. Jannik Sinner a Iga Šwiateková dokázali to, co před nimi žádný z jejich krajanů. Italové v poslední době bušili na vrata vítězství v All England Clubu. V roce 2021 padl ve finále Matteo Berettini 1:3 na sety s Novakem Djokovičem. Loni prohrála Jasmine Paoliniová s Barborou Krejčíkovou 1:2. Co se týče Polska, jeho tenista ve finále nebyl nikdy. Mezi ženami se tak stalo dvakrát, ale Jadwiga Jedrzejowská v roce 1937, ani Agnieszka Radwanská v roce 2012 titul nezískaly.