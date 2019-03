Koubek popsal boom po výhře nad Arsenalem: Lidi spali u stadionu | iSport.cz

Od Petra Čecha se kdysi učil v reprezentaci, teď jsou soupeři. Po prvním osmifinále Evropské ligy má Tomáš Koubek navrch, Rennes si může v odvetě dovolit i remízu či porážku o gól. „Přeju Čechínovi, aby svoji skvělou kariéru zakončil trofejí, jak si přeje, ale já chci taky vyhrát,“ vzkazuje Koubek z Londýna.

Odveta osmifinále Evropské ligy v aréně Arsenalu a jako soupeř váš vzor Petr Čech. Čeká vás sváteční večer?

„Tuším, že to bude jeden z dosavadních vrcholů mojí kariéry. Fotbalová Anglie, nablýskaný stadion Emirates, slavný Arsenal… Tenhle zápas budu jednou řadit hodně vysoko.“

Budete ho řadit ještě výš, pokud se vám povede Arsenal vyřadit?

„Je pravda, že po prvním zápase jsme to z pozice outsidera vylepšili na 50 na 50 nebo možná trochu v náš prospěch. Jenže víme, že Arsenal do toho bude doma šlapat a bude nám pořádně horko. Zkusíme zopakovat výkon z minulého týdne nebo z předchozího dvojzápasu s Betisem, s kterým jsme hráli 3:3 a 3:1. I tohle jsou výsledky, které nám dodávají sebevědomí, že přes Arsenal můžeme projít dál. Jsme hladoví, postup do čtvrtfinále by byla parádní věc.“

Motivuje vás i privátní bitva s Petrem Čechem?

„Jasně, tenhle souboj chci vyhrát. Je pro mě velkou ctí, že si proti němu můžu zachytat. V Rennes má jeho jméno pořád zvuk, fanoušci Petra před týdnem nádherně přivítali. V Londýně by se to mohlo zopakovat, jede tam od nás skoro šest tisíc lidí. Na Čechína se těším i já: minule jsme si moc nestihli popovídat, protože po zápase musel na dopingovku.“

Překvapilo vás, že jste před týdnem vyhráli o dva góly? Máte solidní základ do odvety.

„Dokud jsme hráli proti jedenácti, do hry jsme se tolik nedostávali a Arsenal ukazoval svoji kvalitu. Díky vyloučení Sokratise na konci první půle se to otočilo. Náskok 3:1 je fajn a i pro nás platí, že s jídlem roste chuť, ale pořád jsme teprve v poločase.“

Je fotbalové Rennes po nadějném výsledku v euforii?

„Všichni si užívají obrovský fotbalový boom. Představte si, že lidi spali před stadionem a čekali na lístky! Tři dny po Arsenalu přišlo na ligový zápas proti předposlednímu Caen přes 23 tisíc fanoušků. Šlape nám to, snad to takhle vydrží co nejdéle.“