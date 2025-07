Hradec v nejistotě, Daridu trápí kotník. Stihne vysněná posila Slavii?

V létě nahodili do Orlice, co protéká v těsném sousedství Malšovické arény několik udic, dvě velké ryby se na návnadu chytily. Mick van Buren zabral až na konci minulého týdne, Vladimír Darida se stal hráčem „votroků“ krátce po uzavření předchozí sezony. Třiadvacátého května klub velkolepě oznamoval příchod borce s mimořádným životopisem. „O tom, jakou má výkonnost, se vůbec nemusíme bavit. Je to hráč, který může Hradci hodně dát, náš tým může výrazně zkvalitnit – co se týče herních dovedností,“ zářil sportovní ředitel Jiří Sabou.

Jenže Daridova účast v nedělní hitovce otevíracího kola Chance Ligy proti Slavii je nejistá. Veterán si prvního července v souboji s bulharským Ludogorcem (2:0) pochroumal kotník a od té doby k dalšímu přípravnému utkání nenastoupil. A to ani do sobotní generálky se Slaskem Wroclaw. Bolest v kloubu sice v minulém týdnu ustoupila, Darida se dokonce vrátil do tréninkové zátěže, nicméně poslední jednotku nedokončil a do střetu s polským soupeřem nenastoupil.

„Čekáme, až se dozdraví další hráči, Daridu jsme proti Slasku šetřili. Věřím, že na Slavii bude k dispozici,“ prohlásil trenér David Horejš.

Nejde jen o bývalého reprezentačního kapitána, bez herního vytížení jsou i další zranění středopolaři – kapitán týmu Petr Kodeš (v úvahách realizačního týmu figuruje i na pozici stopera) a také Jakub Kučera. Proto se ve středu seskládala dvojice Dancák – Sojka. „A šlo jim to výborně. První poločas jsme odehráli velmi dobře, byli jsme ve všem precizní,“ pochvaloval si Horejš.

Pokud by Daridův kotník vykázal v průběhu týdne výrazné znaky zlepšení, napochodoval by do základní sestavy zřejmě místo Alexandera Sojky. A to i přesto, že v Hradci jsou z plzeňské posily nadšení. Také existuje varianta, že by v Edenu zůstal Darida na lavičce, aby byl stoprocentně připravený na domácí otvírák s Karvinou a neriskovalo se opětovné zhoršení stavu. Pro Hradec totiž bude duel se Slezany mnohem důležitější, než „test fyzické připravenosti“ proti Slavii.

Darida zatím odehrál jen poločas proti slovenské Skalici a devětadvacet minut proti Ludogorci. Víc nic. To druhá exkluzivní posila Mick van Buren nastoupil poprvé až do generálky, hned se uvedl gólem a řadou dalších kvalitních akcí. Mínus? Gól Slasku na 1:2 přišel po jeho ztrátě. „Kluci v útoku hráli velmi dobře, dali branku, tu druhou po pěkné akci. Jsme dobře připravení,“ liboval si Horejš.

První zápas Van Burena za Hradec ukázal, že by si mohl vyhovět s podhrotovými kumpány Václavem Pilařem a Adamem Vlkanovou. Pokud si trio ostřílených borců sedne, mohou vytvořit jednu z nejvýkonnějších ofenzivních formací ligového ročníku.