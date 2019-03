Vyhecovaly vás k té parádní střele z dálky i ty plné tribuny v Edenu?

„Asi bych zkoušela takhle střílet, i kdyby nebyla tak velká návštěvnost. Pořád to byl super zápas a tohle s tou diváckou kulisou nemělo velké spojení. Musím říct, že mě trošku mrzí, že jsem nedala gól na stranu, kde je tribuna sever. To bych si užila oslavu víc. Taková jediná malá kaňka. Jinak diváci byli neuvěřitelní.“

Co jste na to říkaly, že přišlo skoro sedm tisíc diváků?

„Každou chvíli během přerušené hry jsme se rozhlížely a koukaly na ty diváky a říkaly si, že když přišlo tolik lidí, tak se musíme ukázat. Když jsme přišly na hřiště při nástupu, tak tam ještě tolik lidí nebylo. Pak najednou jsem měla ve 20. minutě chviličku čas se rozkoukat. Podívala jsem se na ochozy a najednou vidím, že jsou plné dvě tribuny. Nemohla jsem tomu uvěřit.“

Věříte, že teď na vaše zápasy bude chodit víc fanoušků?

„Návštěvnost byla hodně ovlivněná tím, že jsme hrály na hlavním stadionu. Nemyslím si, že se na nás přijde podívat hodně lidí, když hrajeme na Xaverově. Bohužel tam není super zázemí pro fanoušky až na jednu dobrou hospodu. Nemyslím si, že na ligu budou tolik chodit, což je škoda, protože to potřebujeme. Chceme za každou cenu vyhrát titul a musíme dvakrát porazit Spartu, takže by se nám podpora fanoušků hodila.“

Dojemne. Velmi dojemne. Dekuji ja Vam, Kacko ❤️ pic.twitter.com/B2BaXT0HsR — Tomáš Syrovátka (@tomassyrovatka) March 21, 2019

Jaké si dáváte šance pro odvetu v Mnichově?

„Bude to vabank. Je to padesát na padesát. Když tam dáme gól, tak vím, že postoupíme. Musíme hrát víc otevřeně. Bayern ta remiza určitě vzala. Nečekaly, že s námi zaváhají. My tam nechceme hrát na remizu.“

Je těžké přepnout mezi tím, že jeden den hrajete Ligu mistryň proti Bayernu a za tři dny domácí soutěž proti Lokomotivě Horní Heršpice?

„Je to jiný svět. Těžké takhle přepnout. Na druhou stranu musíme každý zápas vyhrát. Nemůžeme polevit a být pak frustrovaní. Vždy do toho musíme jít na plno, stejně jako proti Bayernu. Trenér nás na to dobře připraví.“

Prožíváte týden snů. V pondělí jste se stala Fotbalistkou roku, ve středu jsme dala fantastický gól Bayernu a ten samý den měla i narozeniny…

„Dneska jsem například v těžké realitě. Po zápase jsem nemohla usnout. Spala jsem necelé tři hodiny a teď jsem celý den ve škole. Je to náročné oproti chlapům, kteří by měli druhý den po utkání lehčí trénink a nic jiného nedělali. Bohužel tak to je.“

Jak to berete, že muži jsou oproti vám profesionálové s neporovnatelnými platy?

„Hodně ženských týmů se snaží o to, aby se to zlepšilo. V některých zemích mají mužské i ženské týmy stejné finanční ohodnocení. Například na Islandu, pokud si dobře pamatuji. V Evropě se to rychle nezmění. Bude to trvat ještě spoustu let. Snad se toho ještě během kariéry dočkám. Zasloužíme si to. Chtělo by to dostávat alespoň jednou tolik než teď, abychom se tím uživili. Je to náročné.“

Stihly jste alespoň krátce oslavit úspěch v Lize mistryň?

„Oslavu jsme nestihly. Bylo to hrozně náročné včetně mnoha rozhovorů. Domů jsem přijela v jedenáct večer a ještě si musela vyprat, uklidit si a připravit si věci do školy. Do odvety žádná oslava nebude. Musíme hlavně zregenerovat. Máme pár menších zranění. Uvidíme, jak to dopadne. Hned po zápase pak asi slavit nebudu, protože mě pak čekají dva testy ve škole.“

Gratulovali vám alespoň spolužáci na Vysoké škole ekonomické?

„Jsem tady trošku v anonymitě. Tady mě nikdo nezná. Jsem poctivý student, který dělá bakalářku a snaží se dodělat školu. Jestli to o mně ví jeden učitel? A to je asi všechno.“

Až dokončíte školu, chtěla byste například přestoupit právě do Bayernu Mnichov?

„Asi bych tam ani nechtěla. Táhnou mě jiné ligy než německá. Chtěla bych do Anglie a můj vysněný klub je Chelsea.“

Chelsea se kterou budou hrát ve čtvrtfinále Evropské ligy chlapi slávisti.

„Je to osud. Moc jsme si přála, aby je dostali. Nikdy jsme je neviděla naživo hrát a teď se mi to poštěstí. Jsem hrozně zvědavá, jak se s tím kluci poperou. Budeme hodně fandit. Na zápas jde celý náš tým.“

Vaším životním mottem je heslo - Nic není nemožné. Dokonce ho máte vytetované i na hrudi.

„Je to tak. Mám na sobě docela dost tetování. Ještě na zápěstí, na zádech a mám vytetované naše tituly se Slavií. Toho se chci i držet. Za každý titul tetování. Snad jich nebude tolik, abych nebyla celá potetovaná. Původně jsem si to nechala udělat v době, kdy jsem přišla do Slavie, která devět let nevyhrála titul. Pak byly čtyři za sebou a rostlo to.

Co na vaši zálibu v tetování říkají rodiče?

„Naši mi říkají, že už je tohle poslední, a pak přijdu zase s novým, tak mi to zase zopakují. Už jsem ale plnoletá, tak mi do toho nemůžou kecat.“