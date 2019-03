Slavia - Bayern. Byla k vidění rekordní návštěva na ženském fotbale v Česku | iSport.cz

Slavia jede! V Evropě posiluje své postavení nejen mezi muži. Daří se i slávistickým ženám. Ve středečním čtvrtfinále Ligy mistryň dokázaly uhrát remízu s německým gigantem Bayernem Mnichov (1:1). V Edenu to vidělo rekordních 6 822 diváků. To je rekordní návštěva na ženském fotbale v Česku. Co by za podobnou návštěvu daly některé ligové mužské týmy. „Neuvěřitelné, byla jsem až dojatá,“ přiznala kapitánka „sešívaných“ Kateřina Svitková.